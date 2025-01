Wizyta Vance'a w Polsce. Konsternacja prezydenta i rządu

Wiceprezydent USA J.D. Vance ma przylecieć do Polski, żeby wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Informację podała w czwartek stacja TVP World, powołując się na "źródło bliskie rządowi". Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to pierwsza wizyta mianowanego w poniedziałek wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, a zarazem pierwsza zagraniczna wizyta wysokiego przedstawiciela nowej administracji Donalda Trumpa.

Zamieszanie z wizytą Vance'a

Tymczasem rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie potwierdził, że wiceprezydent USA odwiedzi Polskę.

– MSZ nie potwierdza, że na czele amerykańskiej delegacji podczas uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz będzie stał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance – powiedział Paweł Wroński.

Także prezydent Andrzej Duda, który obecnie przebywa na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos wskazał, że nie ma żadnych wiadomości na temat przygotowań do wizyt Vance'a. Te zaś, z racji rangi amerykańskiego polityka, mają miejsce na długo przed planowaną wizytą.

– O ile mi wiadomo, żadnych takich przygotowań jak do tej pory w Polsce nie było, a przynajmniej do mojego wyjazdu do Davos, czyli do poniedziałku – powiedział Duda.

Rocznica wyzwolenia obozu

27 stycznia obchodzić będziemy 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Główne obchody rozpoczną się o godz. 16:00 w specjalnym namiocie, który stanie nad bramą do byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Jednym z symboli obchodów będzie wagon towarowy, który stanie bezpośrednio przed bramą. W ceremonii 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz uczestniczyć będzie grono kilkudziesięciu Ocalałych. W Polsce pojawi się ponad 40 oficjalnych delegacji państwowych.

W uroczystościach wyzwolenia Auschwitz weźmie udział prezydent Andrzej Duda. W obchodach ma uczestniczyć również król Wielkiej Brytanii Karol III, o czym w grudniu informował dziennik "Daily Mirror". W ubiegłym tygodniu medialne doniesienia potwierdził w oficjalnym komunikacie Pałac Buckingham.

