USA: Archidiecezja pozywa władze za covidowy zakaz odwiedzania więźniów

Instytut Prawa i Wolności (Institute for Law & Liberty) złożył pozew w imieniu archidiecezji stanu Milwaukee przeciwko Departamentowi Więziennictwa stanu Wisconsin (podlegającego pod archidiecezję Milwaukee), który utrzymuje zakaz wizyt duszpasterskich w więzieniach od ponad roku, mimo że przedstawiciele organizacji innych niż Kościół mają prawo prowadzić działalność za murami zakładów karnych.

Pozew zwraca uwagę, że wprowadzone 13 marca 2020 roku w związku z COVID-19 obostrzenia godzą w prawo duchownych do świadczenia posługi na rzecz więźniów, podczas gdy nauczycieli, pracowników socjalnych czy psychologów te same regulacje nie obejmują. Wskutek covidowych obostrzeń więźniowie pozostają od kilkunastu miesięcy bez Mszy Świętej, możliwości przystąpienia do spowiedzi, a nawet przyjęcia ostatniego namaszczenia, ponieważ regulacje zakazują również indywidualnych wizyt duszpasterskich.

Adwokat: Zawieszanie praw konstytucyjnych jest niedozwolone

- Odwiedzanie więźniów jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała, zgodnie z naukami Jezusa, aby odwiedzać tych, którzy pozostają w więzieniach. (...) Jednak nasi duchowni i kapelani nie byli w stanie wykonywać tej ważnej pracy przez ponad rok, co oznacza, że więźniom odmawiano dostępu do sakramentów, które są kluczowe dla naszej wiary katolickiej – komentuje Sandra Peterson, dyrektor ds. komunikacji w archidiecezji Milwaukee.

Z kolei adwokat z Instytutu Prawa i Wolności, Anthony LoCoco, powiedział, że władze stanowe zostały ostrzeżone, iż naruszają prawo, zakazując wizyt osób duchownych w więzieniach. „Jest zwyczajnie niedozwolone zawieszanie na czas nieokreślony konstytucyjnych i ustawowych praw do swobodnego wyznawania religii” – tłumaczy.

Pozew przeciwko stanowej administracji cytuje zapisy lokalnego prawa, mówiące, że „duchowni wszystkich wyznań powinni mieć możliwość, przynajmniej raz w tygodniu, odprawiania nabożeństw w państwowych zakładach poprawczych” oraz że „każdy osadzony otrzyma na żądanie posługę religijną i sakramenty zgodnie z wiarą więźnia”.