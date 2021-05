Watykan zaleca „dialog i zrozumienie” wobec pro-aborcyjnych polityków w USA

Po ogłoszeniu daty czerwcowego posiedzenia Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich poświęconego głosowaniu dokumentu o „koherencji eucharystycznej” nastąpiła wymiana korespondencji pomiędzy przewodniczącym amerykańskiego episkopatu, José H. Gomezem i prefektem Kongregacji Nauki Wiary, Luisem F. Ladarią.

List z Watykanu nadszedł w ślad za serią wypowiedzi amerykańskich hierarchów apelujących o nieudzielanie Komunii Świętej prezydentowi Joe Bidenowi, który otwarcie – słowem i dekretami – popiera aborcję oraz radykalne postulaty ruchu LGBT i gender. Kard. Ladaria poprosił o udostępnienie swojego listu wszystkim biskupom w Stanach Zjednoczonych i przedstawił swoje stanowisko w sprawie planowanego określenia zasad eucharystycznych wobec pro-aborcyjnych polityków.

Arcybiskup Los Angeles José Gomez poprosił kard. Ladarię o opublikowanie listu, który w tej tematyce sprawie kard. Joseph Ratzinger skierował w 2004 roku do niesławnego kard. Theodore McCarricka. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary stwierdził, iż kard. Ratzinger kierował ten list prywatnie i odmówił upublicznienia go, co ma być jego zdaniem „uszanowaniem intencji” nadawcy.

Dialog i demokratyczny konsensus w sprawie aborcji

Odnosząc się do meritum, Ladaria zalecił „podjęcie dialogu między biskupami w celu zachowania jedności Konferencji Episkopatu w obliczu nieporozumień dotyczących tego kontrowersyjnego tematu”. Podobną taktykę dialogu powinni jego zdaniem obrać biskupi wobec polityków „którzy przyjmują stanowisko pro-choice w odniesieniu do ustawodawstwa dotyczącego aborcji, eutanazji lub innego zła moralnego, jako środek zrozumienia natury ich stanowiska i zrozumienia katolickiej nauki”.

W kontekście dokumentu ustanawiającego standard dopuszczania polityków do Komunii Świętej kard. Ladaria uznał, że „takie oświadczenie wymagałoby wyrażenia prawdziwego konsensusu biskupów w tej sprawie, przy jednoczesnym przestrzeganiu warunku wstępnego, aby jakiekolwiek postanowienie konferencji w tej dziedzinie szanowało prawa poszczególnych ordynariuszy w ich diecezjach oraz prerogatywy Stolicy Apostolskiej”.

Środowisko pro-life zwraca uwagę na próbę „rozmiękczenia” konserwatywnego stanowiska amerykańskiego episkopatu przez watykańskiego urzędnika oraz na adaptowanie przez niego aborcyjnej nowomowy poprzez użycie terminu pro-choice.

Kard. Ladaria zasugerował również, że zasady eucharystyczne powinny być szerzej sformułowane, nie tylko w odniesieniu do polityków, ale wszystkich wiernych oraz wskazał, że tematy aborcji i eutanazji nie są „jedynymi poważnymi problemami” w moralnym i społecznym nauczaniu Kościoła.