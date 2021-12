Papież zaostrza sankcje karne w prawie kanonicznym. Zmiany ws. nadużyć i nowe kary

Na fali zmian w kwestii sankcji karnych dla osób duchownych papież Franciszek wprowadził kolejną aktualizację Kodeksu prawa kanonicznego. Nowelizacja Księgi VI Kodeksu wchodzi w życie 8 grudnia, a jej celem jest zwiększenie przestrzegania prawa kanonicznego i egzekwowania go przez biskupów.

Szkody z nieprzestrzegania prawa kościelnego

W konstytucji apostolskiej Pascite gregem Dei papież zauważa, że „wiele szkód wyrządziło niedostrzeganie ścisłego związku w Kościele między praktykowaniem miłosierdzia a odwołaniem się, gdy wymagają tego okoliczności i sprawiedliwość, do dyscypliny karnej”. Dlatego też, dla całej wspólnoty kościelnej, która ma prawo do natychmiastowej reakcji i sprawiedliwości, a także dla duchowego dobra sprawcy, którego kara ma nakłonić do nawrócenia, zaostrzone zostały zapisy odnośnie sankcji dla duchowieństwa.

Przepisy zostały uszczegółowione i większy nacisk kładzie się na obowiązek przekazania spraw, szczególnie dotyczących nadużyć seksualnych, do sądów cywilnych, a niepozostawianie ich decyzji władzy duchownej. Papieski dokument kładzie przy tym nacisk na konieczność zadośćuczynienia za popełnioną szkodę.

Przestępstwa seksualne i nowe kary

Przestępstwa seksualne popełniane przez księży i biskupów zostały umieszczone w dziale „Przestępstwa przeciwko życiu, godności i wolności osoby”, co stanowi istotną zmianę, gdyż kładzie nacisk na gość ofiary jako dobro chronione prawem, a nie tylko na sprzeniewierzenie się obowiązkom kapłańskim. W Pascite gregem Dei papież podkreśla także, że „zaniechanie ze strony pasterza posługiwania się prawem karnym jest przejawem tego, iż nie pełni on właściwie i wiernie swej funkcji”.

Nowelizacja prawa kanonicznego wprowadza także „kilka nowych kategorii przestępstw”, m. in. powracając do niektórych zapisów z Kodeksu z roku 1917, które zostały wykreślone w nowym prawie kanonicznym. I tak powracają sankcje karne za korupcję w działaniach urzędowych, czy też udzielanie sakramentów osobom, które wedle prawa i nauki Kościoła nie powinny ich otrzymać Pojawiły się też całkiem nowe zapisy, takie jak złamanie przysięgi papieskiej i bezprawne porzucenie posługi kapłańskiej. Karze podlegać będzie także nakłanianie wiernych do składania ofiar większych niż ustalone albo do wpłacania dodatkowych kwot.

Czytaj też:

Kłótnia o raport w sprawie pedofilii we francuskim KościeleCzytaj też:

Nadużycia McCarricka i zaniechania kard. Tobina. Jest kolejny pozew ofiary przemocy seksualnejCzytaj też:

"Franciszek rozdaje karty w mafii z Sankt Gallen". Ks. Altman o tuszowaniu pedofilii