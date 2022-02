Franciszek do Bartłomieja: Nasza bliskość to wkład w "powszechne braterstwo"

Serwis Vatican News przypomina przesłanie papieża Franciszka i publikuje nowe fragmenty listu, jaki skierował on do Bartłomieja I z okazji 30-lecia jego posługi. Zwracając się do schizmatyckiego przywódcy słowami „przyjaciel i brat”, urzędujący papież stwierdził, że „dialog w miłości i w prawdzie to jedyna możliwa droga do zjednoczenia wyznawców Chrystusa”. „Tego potrzebuje świat” – dodał.

Franciszek: Wiele się nauczyłem o ochronie środowiska

Jak donosi Vatican News, papież podziękował Bogu za życie i posługę Bartłomieja oraz przypomniał o łączących ich serdecznych relacjach i wspólnocie celów. „Obaj są zaangażowani w ochronę stworzenia oraz odpowiedzialność za człowieka w obliczu wyzwań współczesności. Dostrzegają także jak ważny jest dialog, jako droga pojednania między wierzącymi i potrzebę wspólnego nią kroczenia” – czytamy w papieskim serwisie.

„Osobiste porozumienie jest między nami od pierwszego dnia mojego pontyfikatu. Liczne spotkania odbyliśmy nie tylko w Rzymie, ale także w Konstantynopolu, Jerozolimie, Asyżu, Kairze czy na Lesbos. Łączy nas wspólna świadomość naszej duszpasterskiej odpowiedzialności wobec tego, z czym musi mierzyć się dzisiaj cała rodzina ludzka. Jestem wdzięczny za zaangażowanie i refleksje patriarchy ekumenicznego na temat ochrony stworzenia, z których wiele się nauczyłem i nadal uczę” – napisał Franciszek.

„Tą drogą z determinacją chcemy iść nadal razem”

Autor listu odniósł się także do okoliczności epidemii koronawirusa, która przyniosła „dramatyczne skutki zdrowotne, społeczne i ekonomiczne”, na co lekarstwem ma być „duchowe nawrócenie ludzkości”, którego potrzeba staje się coraz bardziej czytelna dla wielu osób.

Nie zabrakło także słów na temat głoszonej przez Franciszka idei powszechnego braterstwa, któremu w opinii papieża ma służyć wspólna ekumeniczna droga Kościoła Chrystusowego i wspólnot, które odłączyły się od jego jedności i nauki. „Tą drogą z determinacją chcemy iść nadal razem. Jesteśmy przekonani, że bliskość i solidarność między chrześcijanami i między naszymi Kościołami, stanowią konieczny wkład w powszechne braterstwo i przyjaźń społeczną, których ludzkość tak pilnie potrzebuje” – przekonywał.

