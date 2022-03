Bp Schneider wzywa biskupów, by przyłączyli się do poświęcenia Rosji Niepokalanej

Papież Franciszek, odpowiadając na apel ukraińskich biskupów, ogłosił, że 25 marca dokona poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Jak poinformował Watykan, poświęcenia dokona też jałmużnik papieski, kard. Konrad Krajewski, w Fatimie.

Papież nie spełnił w całości prośby Matki Bożej, która mówiła w Fatimie o poświęceniu Rosji w jedności ze wszystkimi biskupami katolickimi świata, dlatego część hierarchów sama zdecydowała się dołączyć do papieskiego aktu. Do włączenia się uroczystość poświęcenia Rosji zaapelował konserwatywny biskup z Kazachstanu, Athanasius Schneider, w oświadczeniu przesłanym redakcji serwisu LifeSiteNews.

„Ta wiadomość powinna cieszyć wszystkich katolików”

„Stolica Apostolska ogłosiła, że papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi w piątek 25 marca, w Święto Zwiastowania, podczas nabożeństwa pokutnego o godzinie 17:00 w Bazylice św. Piotra” – przypomina bp Schneider. „Ta wiadomość powinna napełnić wszystkich katolików głęboką radością, pociechą i zachętą, i mamy nadzieję, że przyniesie radość i pociechę także naszym drogim prawosławnym braciom i siostrom w Rosji i na Ukrainie” – dodaje.

Następnie hierarcha przypomina warunki, które papież powinien spełnić, by akt poświęcenia Rosji odbył się zgodnie z intencją Matki Najświętszej. „Jak wiemy z prośby Matki Bożej skierowanej do Siostry Łucji, Papież powinien zaprosić wszystkich biskupów do zjednoczenia się z nim w dokonywaniu tej konsekracji. Mamy nadzieję, że nawet przy braku formalnego zaproszenia ze strony Papieża, wielu biskupów zjednoczy się z tym aktem konsekracji” – pisze.

Biskupi spontanicznie przyłączają się do poświęcenia Rosji

Niezależnie od braku zaproszenia skierowanego przez papieża Franciszka do wszystkich biskupów, Athanasius Schneider „W czasie, gdy Kościół i świat przeżywają bezprecedensowy kryzys duchowy, wspólny kolegialny akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu, dokonany przez Papieża w jedności z biskupami świata, będzie potężnym narzędziem wylania Opatrzności Bożej te szczególne łaski, których Kościół i świat tak pilnie potrzebują” – przekonuje biskup.

Do apelu bp Schneidera przyłączył się inny konserwatywny hierarcha, bp Joseph Strickland z Teksasu. „Dołączam do biskupa Schneidera w tym wezwaniu do modlitwy. Zjednoczmy się z papieżem Franciszkiem w modlitwie o poświęcenie Ukrainy i Rosji Niepokalanej Dziewicy Maryi. Wzywam również nas wszystkich do przyłączenia się do modlitwy Nowenny, którą biskup Schneider proponuje na końcu załączonego artykułu” – napisał na Twitterze.

