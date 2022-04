Franciszek przyjedzie do Polski? Prezydent Duda komentuje z Watykanu

Po audiencji u Franciszka, która miała miejsce 1 kwietnia Andrzej Duda przekonywał, jak ważna w sytuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej byłaby wizyta papieża w Polsce. Prezydent w rozmowie z Radiem Watykańskim nie przekazał szczegółów na temat ewentualnych ustaleń w tej sprawie, gdyż miały one na razie pozostać pomiędzy nim i papieżem.

Prezydent przebywał w Watykanie kilka godzin. Modlił się przy grobie Jana Pawła II, odbył długą rozmowę z sekretarzem stanu kard. Pietro Parolinem, a z samym Franciszkiem rozmawiał przez 35 minut. Rozmowa dotyczyła wojny na Ukrainie, a szczególnie sytuacji dwóch milionów uchodźców, którzy dotarli do Polski. „Nazywamy ich gośćmi z Ukrainy” – mówił prezydent.

Andrzej Duda miał okazję wytłumaczyć papieżowi różnicę pomiędzy prowokacją ze strony Białorusi, która kierowała na polską granicę nielegalnych imigrantów a obecnym kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną na Ukrainie.

- Powiedziałem Ojcu Świętemu: Ojcze Święty, proszę spojrzeć na te dwie reakcje. Reakcja Polaków na kryzys wywołany przez władze białoruskie, na hybrydowy atak na polską granicę. Wszyscy widzieli w Polsce, że jest oczywisty, jasny, niewątpliwy, że to jest nagle wywołany kryzys, dziwny, niezrozumiały dla nas. I sytuację, która nastąpiła na Ukrainie przed miesiącem. Atak rosyjski, bombardowania. Te dwie reakcje ludzi. Z jednej strony proszę zamknąć granicę, proszę strzec granicy, z drugiej strony, proszę otworzyć granicę, natychmiast wpuścić tych wszystkich ludzi, my będziemy im pomagać, my zaoferujemy im nasze domy, my zaoferujemy im naszą pomoc, my o nich zadbamy – tłumaczył.

- Mówiłem Ojcu Świętemu, w jaki sposób Polacy pomagają, że tych form pomocy jest ogromnie wiele, że tego serca, które Polacy dają jest ogromnie dużo, że dzielą się przysłowiowym chlebem, że przyjmują do swoich domów, opiekują się, dzielą się po prostu tym co mają, żeby wspomóc tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji – relacjonował rozmówca Radia Watykańskiego.

Prezydent Duda powiedział, że papież Franciszek był bardzo zainteresowany jego spojrzeniem na sprawy wojny i dopytywał o informacji z jego rozmów z Wołodymyrem Zełeńskim i inne informacje.

