"Widzimy, jak wróg masowo wypędza synów i córki Ukrainy z ich ziemi"

Arcybiskup większy kijowsko-halicki i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Światosław Szewczuk opublikował wideoprzesłanie w 64. dniu wojny Rosji z Ukrainą.

"Łagodność jako błogosławieństwo objawia nam prawdę o nas samych"

W swoim wystąpieniu duchowny wyjaśnił, czym jest bycie cichym, o którym jest mowa w błogosławieństwach Jezusa Chrystusa z Kazania na Górze: "Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię" (Mt 5,5)

– Łagodność naszego Zbawiciela przejawia się w Jego służbie człowiekowi, w Jego postawie sługi, który przyszedł z nieba, aby nam służyć. Ta droga pokory i upokorzenia stwarza wewnętrzną przestrzeń dla człowieka, uzdalnia go do przyjęcia darów Bożych, w szczególności daru zmartwychwstania i życia wiecznego, a co więcej, bardziej pozwala mu poznać prawdę o sobie. Ponieważ duma jest pewną iluzją, co do samego siebie, co do własnych zdolności, pochodzenia. Natomiast bycie cichym, łagodność jako błogosławieństwo objawia nam prawdę o nas samych, o naszym pochodzeniu – mówił zwierzchnik UKGK.

Zaznaczył, że otrzymawszy sakrament chrztu, jesteśmy córkami i synami Boga, którzy dziedziczą. – Dlatego Chrystus mówi: "Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię". Ta ziemia jest nam dana przez naszego Pana, Stwórcę i Zbawiciela, jako dziedzictwo od Ojca dla synów i córek – powiedział zwierzchnik UKGK.

"Ludzie wypędzeni ze swojej ziemi, stają się obcymi"

– Ludzie wypędzeni ze swojej ziemi, dzieci pozbawione dziedzictwa ziemskiego, stają się obcymi, wygnańcami na tej ziemi. Ale Pan Bóg mówi: "Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię" – powiedział zwierzchnik UKGK.

Dziś prosimy: "Panie, pozwól nam odkryć w naszych sercach Twoją moc, łaskę, Twoje dziedzictwo. Daj nam pokorę, abyśmy poznali prawdę o sobie, a potem mogli przyjąć to, co nam dajesz. Bo wiemy, że posiadając naszą ziemię, dałeś nam naszą Ojczyznę, nasze państwo jako nasze dziedzictwo, dlatego chcemy być tacy jak Ty – cisi, łagodni, aby sprawiedliwie, na mocy prawa Bożego, odziedziczyć ziemię, którą Ty, Ojcze Niebieski, chcesz nam dać" – dodał duchowny.

