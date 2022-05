Teksas. Skradziono hostie z tabernakulum. Podejrzani aborcjoniści

O zdarzeniu proboszcz parafii św. Bartłomieja w Katy ks. Christopher Plant poinformował na Twitterze.

"Zeszłej nocy nasze tabernakulum zostało okradzione. Nie wiemy kto to zrobił, ale policja już wszczęła śledztwo. Proszę o modlitwę za nas i za tych, którzy dopuścili się tego zbrodniczego świętokradztwa" – czytamy w mediach społecznościowych.

Kapłan podał także nr telefonu do biura parafii, by zgłaszać "informacje, które mogą pomóc w dochodzeniu".

Aborcjoniści "rozpętują piekło"

Sprawcy zdarzenia pozostają nieznani. Jednak pod wpisem proboszcza pojawiły się komentarze, które sugerują, że za kradzieżą mogą stać członkowie proaborcyjnej organizacji, którzy sprzeciwiają się próbie obalenia precedensu aborcyjnego w Stanach Zjednoczonych.

W piątek grupa "Ruth Sent Us" ("posłała nas Ruth" – od postaci proaborcyjnej sędzi Ruth Bader Ginsburg) ogłosiła, że „będą palić hostie, by wyrazić obrzydzenie wobec prześladowań jakich dopuścił się Kościół katolicki przez dziesięciolecia”. Członkowie zapowiedzieli na niedzielę serię ataków na kościoły i wezwała innych aborcjonistów, by przyłączyli się do tego szturmu podczas Mszy Świętych, aby zamanifestować poparcie dla postulatu zabijania dzieci nienarodzonych w majestacie prawa.

Grupa zakłóciła m.in. mszę w Katedrze Matki Bożej Anielskiej w Los Angeles.

Na skutek wieloletnich modlitw i starań ruchu pro-life oraz ustaw chroniących życie przyjmowanych przez konserwatywne stany Ameryka doszła do przełomowego momentu, gdy Sąd Najwyższy z dużym prawdopodobieństwem może odwrócić precedens z roku 1973 w sprawie Roe vs. Wade, który zalegalizował aborcję i ograniczył prawo stanów do własnej legislacji w tej kwestii.

Jeżeli sąd odwróci precedens Roe vs. Wade z 1973 roku, będzie to oznaczało przywrócenie stanom prawa do decydowania o prawodawstwie aborcyjnym, a w praktyce poważne ograniczenie bądź zakaz dzieciobójstwa w ponad połowie stanów.

