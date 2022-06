Dzień Dziecka. Ks. Dziewiecki: Najpiękniejszy prezent to miłość mamy i taty

W rozmowie z portalem PCh24.pl ks. dr Marek Dziewiecki mówił o prawdziwej miłości i zagrożeniach feminizmu. Duchowny ocenił, że "miłość między mamą a tatą jest najpiękniejszym darem dla dziecka".

"Tylko ci, którzy kochają chcą dzielić się miłością"

Ks. Dziewiecki odwołał się do słów z Pisma Świętego: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się". – Zauważmy tu precyzję Pana Boga. Mówi najpierw: bądźcie płodni. Czyli bądźcie zdrowi. Ale to nie wystarczy. Bo Bóg mówi: rozmnażajcie się. Ktoś może być zdrowy i płodny, ale może nie kochać, wówczas nie chce się rozmnażać – wskazał kapłan.

Zdaniem ks. Dziewieckiego "tylko ci, którzy kochają chcą dzielić się miłością". – Egoista nie ma się czym dzielić, więc nie chce mieć dzieci – zauważył ekspert.

Sprawdzian dla małżonków

Duchowny podkreślił, że "najpewniejszym sprawdzianem miłości małżeńskiej" jest chęć posiadania razem potomstwa. – Jeśli nie ma w nich tego pragnienia, wchodzi egoizm. W przypadku, gdy ma on charakter dwustronny, taki związek musi się rozpaść – tłumaczył Dziewiecki.

Ocenił, że z punktu widzenia dziecka, największym szczęściem dla niego jest wzajemna miłość rodziców. – To co dziecku leży najbardziej na sercu, to by tata okazywał miłość mamie, tak jak Jezus okazywał ludziom miłość, przez obecność, ofiarność, czułość. I żeby mama okazywała miłość tacie. To zdaje się widzimy częściej. Zwykle to mężowie i tatusiowie rozczarowują w okazywaniu – mówił duchowny.

Ks. Dziewiecki: Dzieci to wiedzą

– Jeśli dziecko widzi, że mama kocha tatę, a tata mamę, to jest na ziemi, ale czuje się jak w niebie, jest bardzo spokojne. Ono wie, że jest kochane. Bo nie może być sytuacji w której rodzice kochają się wzajemnie i nie kochają dziecka. Dzieci to wiedzą – tłumaczył.

Ks. Dziewiecki wskazał jak mądrze kochać dzieci. Podał trzy zasady: obecność, ofiarność, czułość. – Obecność – tyle miłości do dziecka, ile czasu dla dziecka. (...) Ofiarność – dziecko widzi, że jest kochane, gdy mama i zwłaszcza tata są ofiarni (...) Czułość – czułe spojrzenie, czułość głosu, czułe przytulenie i ogromna cierpliwość – zwracał uwagę kapłan.

Ekspert zwrócił również uwagę na wymagania, które należy stawiać dziecku. – By rosły w mądrości, pracowitości i miłości. Jak nie będziemy w tych zakresach mobilizować dzieci, to będą niemądre, leniwe egoistyczne – przestrzegał ks. Marek Dziewiecki.

