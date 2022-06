"Kościół to nie miejsce dostosowania się do mody". Reakcja internautów na czuwanie LGBT

17 maja we Włoszech odbyły się obchody tzw. „Międzynarodowego Dnia przeciw Homofobii i Transfobii”. Hierarchowie powitali w swoich kościołach "katolickich" aktywistów LGBT, z którymi modlili się o to, by "wszyscy byli mile widziani" w Kościele. Akcję koordynuje synkretyczna grupa międzywyznaniowa La Tenda di Gionata ("Namiot Jonatana").

Obchodom towarzyszyła bluźniercza symbolika oraz okazjonalna modlitwa. Znakiem promującym tę inicjatywę LGBT było serce w kolorach homoseksualno-genderowej tęczy, przebite mieczem i z widocznym płomieniem na górze – przedstawione w manierze religijnej, w jakiej przedstawia się Najświętsze Serce Jezusowe czy Niepokalane Serce Maryi. Ponadto eksponowała inne obrazoburcze ilustracje, takie jak Chrystus z „tęczową” aureolą czy też Chrystus jako "osoba transpłciowa".

Podobne wydarzenie miało miejsce 20 maja w parafii pw. św. Jacka w Sevilli w Hiszpanii. Czuwanie odbyło się w intencji "świata bez homofobii". W hiszpańskim kościele trzy kobiety przed ołtarzem urządziły performance. Nie zabrakło też tęczowych kolorów.

W zaproszeniu na wydarzenie podkreślono "wszelka nienawiść lub odrzucenie jakiejkolwiek istoty ludzkiej jest sprzeczne z jedynym przykazaniem, jakie pozostawił nam Pan".

Internauci reagują

Wydarzenie wywołało oburzenie u hiszpańskich katolików. W internecie pojawiły się komentarze, w których zwracano uwagę, że takie zachowanie to profanacja miejsca świętego.

"Co za horror. Kościół to miejsce adoracji Boga, a nie dostosowania się do współczesnej mody" – napisał jeden z internautów.

"Powinniście się modlić się raczej o nawrócenie grzeszników, a nie o obronę grzechów?" – napisał z kolei Francisco Amoretti na stronie organizatorów.

"Dlaczego nie pójdziecie do synagogi? W Sevilli są z pewnością. Nieprawdaż? Wybierzecie się też do jakiegoś meczetu, one także są w mieście? Nie? Nie nudzi się wam chodzić wciąż w to samo miejsce?" – brzmiał inny wpis.

