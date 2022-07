Stany Zjednoczone uznają pary homoseksualne za "małżeństwa"? Jest ustawa

We wtorek Izba Reprezentantów USA przegłosowała ustawę "Respect for Marriage Act", czyli "ustawę o poszanowaniu małżeństwa". Za wejściem przepisów głosowało 267 ustawodawców, a 157 było przeciw. Z partii republikańskiej za wprowadzeniem ustawy głosowało aż 47 osób.

Projekt ustawy zakłada zagwarantowanie praw federalnych, korzyści i obowiązków małżeństw dla par jednopłciowych. Jednocześnie nowe przepisy uchyliłyby obowiązującą dotychczas "dyskryminacyjną" ustawę o Obronie Małżeństwa. Projekt zakłada również, że ustawa miałaby obowiązywać we wszystkich stanach bez wyjątku.

Czy Stany Zjednoczone zaakceptują "małżeństwa" jednopłciowe?

Dokument zawiera również zapis, który umożliwiłby legalizację małżeństw między przedstawicielami różnych ras. Tymczasem związki międzyrasowe są chronione przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych już od lat 60. XX wieku. – Kluczowe jest zapewnienie, że prawo federalne chroni tych, których konstytucyjne prawa mogą być zagrożone przez kontrolowane przez Republikanów legislatury stanowe. Amerykanie LGBTQ i osoby w małżeństwach międzyrasowych zasługują na pewność, że ich prawo do równego małżeństwa będzie nadal uznawane, niezależnie od tego, gdzie mieszkają – mówił Steny Hoyer, o czym poinformowało CNN.

Teraz "ustawa o poszanowaniu małżeństwa" trafi do Senatu. Aby ustawa została przyjęta, musiałoby razem z Demokratami poprzeć ją co najmniej dziesięciu Republikanów. Po zaakceptowaniu przez Senat ustawa "Respect for Marriage Act" trafi na biurko prezydenta Joe Bidena.

– Żadna osoba nie powinna spotykać się z dyskryminacją z powodu tego, kim jest lub kogo kocha, a każda para małżeńska w USA zasługuje na pewność, że ich małżeństwo będzie bronione i szanowane – donosi administracja Białego Domu.

