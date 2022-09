Rozpoczyna się kampania modlitewna organizacji "40 Dni dla Życia"

28 września rozpocznie się kampania modlitewna przed klinikami aborcyjnymi na całym świecie. Akcja zorganizowana przez organizację "40 Dni dla Życia" potrwa do 6 listopada. Ideą inicjatywy jest 24-godzinna modlitwa przed ośrodkami, w których odbiera się życie nienarodzonym dzieciom.

Mimo zakazu, Hiszpania będzie się modlić

Wolontariusze z organizacji "40 Dni dla Życia" będą się modlić także w Hiszpanii. To szczególnie trudne, ponieważ w tym kraju wprowadzono nowe przepisy, które przewidują nawet karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do jednego roku za modlitwę przed ośrodkami aborcyjnymi. Według nowego prawa karą mogą być również prace społeczne – od 31 do 80 dni dla każdego wolontariusza.

– Hiszpania jest krajem katolickim, z katolicką tradycją chrześcijańską, więc jeżeli nie będziemy organizować czuwań w obronie życia właśnie w Hiszpanii, to gdzie, jeżeli nie tutaj? Naszym zadaniem jest podnieść głos, modlić się, a w tej modlitwie się zjednoczyć, aby pokazać, że Hiszpania jest społeczeństwem pro-life, które akceptuje i kocha życie – zapewnił Tomislav Cunovic, dyrektor ds. międzynarodowych inicjatywy "40 Dni dla Życia".

"Im bardziej nas prześladują, tym bardziej przyjmiemy ten Krzyż!"

Jak zwraca uwagę Human Life International Polska "zgodnie z hiszpańskim prawem obrońcy życia mogą być ścigani z oskarżenia publicznego bez konieczności składania skargi przez rzekomo obrażoną czy poszkodowaną osobę lub jej przedstawiciela ustawowego".

Hiszpańscy wolontariusze zapowiedzieli jednak, że nie zamierzają zrezygnować z modlitwy i obrony dzieci nienarodzonych oraz ich matek. Hasłem tegorocznej akcji modlitewnej w Hiszpanii będą słowa: "Im bardziej nas prześladują, tym bardziej zdecydowanie przyjmiemy ten Krzyż!".

