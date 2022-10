7 października. Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

Wygrana chrześcijan pod Lepanto sprawiła, że ustało zagrożenie ze strony tureckiej i zakończyły się prześladowania chrześcijan na terenie Italii. Bitwa pod Lepanto, a dokładniej wygrana strony chrześcijańskiej ocaliła przed islamską inwazją, nie tylko Włochy, ale całą Europę. Tego dnia, 7 października 1571 roku, obie strony konfliktu miały spotkać się nad wodami Zatoki Patraskiej. Przed starciem obu stron papież Pius V wezwał wszystkich do odmawiania różańca.

Siły chrześcijańskie były mniej liczne niż otomańskie. Chrześcijanie wystawili ok. 208 galer i 6 galeasów. Tymczasem Turcy 230 galer i 56 galeot. Walka trwała cały dzień. W tym czasie ulicami Rzymu szła procesja, podczas której wierni odmawiali różaniec. Modlitwę prowadził sam papież Pius V. W procesji niesiono obraz Matki Bożej Śnieżnej, który na co dzień przebywał w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Po czterech godzinach walki, straty wroga były już znaczące, a przegrana Turków wstrzymała ich aspiracje terytorialne.

Matka Boża Śnieżna, Zwycięska i Różańcowa

Zwycięstwo pod Lepanto było możliwe dzięki zmianie kierunku wiatru, który był uznany za cudowną ingerencję Matki Boskiej po modlitwie różańcowej ludu. Nagła zmiana wiatru uniemożliwiała manewry flocie tureckiej, dzięki czemu strona przeciwna mogła zyskać przewagę. I tak się stało.

Od tej pory Matka Boża Śnieżna nazywana była Matką Bożą Zwycięską i na stałe związała się różańcem. Jeszcze w czasie pontyfikatu Piusa V ustanowiono święto Matki Bożej Zwycięskiej. Później, w 1572 roku papież Grzegorz XIII przemianował je na święto Matki Bożej Różańcowej. Z kolei w 1833 roku papież Leon XIII wprowadził wezwanie "Królowo Różańca świętego – módl się za nami" do Litanii Loretańskiej. Dwa lata później, w 1835 roku Ojciec Święty ogłosił październik miesiącem Różańca Świętego i zalecił, by w kościołach przez cały miesiąc modlono się wspólnotowo na różańcu.

Kult Matki Bożej Różańcowej nie spowodował jednak utworzenia nowego wizerunku Maryi. Wykorzystywano dotychczas już znane wizerunki Najświętszej Panny, dodając do nich jedynie różaniec.

W podziękowaniu za ocalenie obywatele Wenecji wybudowali Matce Bożej kaplicę. Na jej ścianach znalazły się słowa: Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit (Nie męstwo, nie broń, nie wodzowie, lecz Maria Różańcowa dała nam zwycięstwo).

