Bożonarodzeniowe jarmarki bez krzyża. Czyli, jak Francja przygotowuje się na święta?

26 listopada rozpocznie się Jarmark Bożonarodzeniowy w Strasburgu, w którym obecnie władzę sprawują Zieloni. Po raz pierwszy jarmark bożonarodzeniowy w Strasburgu zorganizowano w 1570 roku. W Europie to największy tego typu jarmark.

Co zaskakujące, we wtorek 11 października, władze francuskiego miasta wydały listę produktów niedozwolonych do sprzedaży podczas targów bożonarodzeniowych lub dopuszczonych do handlu jedynie warunkowo, po uzyskaniu autoryzacji w trakcie tego wydarzenia.

Zastanawiająca jest lista dotycząca kulinariów. O ile np. tureckie potrawy są dozwolone, o tyle, tradycyjnych regionalnych przysmaków zabraknie na tegorocznym jarmarku. Zabronione będą m.in. tradycyjne raclette i tartiflette, a także szampan.

Warunkowa sprzedaż krucyfiksów?

Z dekretu władz miasta wynika również, że warunkowo i "z zastrzeżeniem" będzie możliwa sprzedaż krucyfiksów. Zakazy potępiła radna Anne-Pernelle Richardot z opozycji. Polityk uważa, że zostały one wprowadzone "z ignorancjilub dogmatyzmu" i mogą one podzielić społeczeństwo Strasburga.

Wśród zakazanych lub dopuszczonych warunkowo produktów znajdują się dodatkowo popcorn, pocztówki, świąteczne krawaty, kalendarze, czy... śnieżne kule. Z kolei bez problemów dopuszczono grzane piwo, czy likier piernikowy.

Krytyka działań władz miasta

Lista wywołała burzę komentarzy w Internecie. "Zakaz sprzedaży krucyfiksów… na jarmarku bożonarodzeniowym to zdaje się najwyższy stopień głupoty zielonego merostwa. Jarmark w stolicy Alzacji nosi nazwę »Christkindelsmärik« (Jarmark Dzieciątka Jezus – red.), a partia EELV chce zakazać znaków religijnych?" – ocenia jeden z internautów.

To nie pierwsze działania Zielonych związane z "dechrystianizacją", szczególnie Świąt Bożego Narodzenia. W ubiegłym roku w Bordeaux (rządzone przez Zielonych) nie wystawiono choinki na miejskim placu. Zdaniem władz, to nieekologiczne. Choinka została zastąpiona konstrukcją ze sztucznego szkła.

