Para prezydencka złożyła kwiaty na grobie św. Jana Pawła II

Para prezydencka odwiedziła Watykan, gdzie w Bazylice Świętego Piotra złoży kwiaty przy grobie Jana Pawła II w 44. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Niedziela to pierwszy dzień trzydniowej podróży Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy do Włoch. Głównym powodem wizyty jest udział polskiego prezydenta w Światowym Forum Żywnościowym.

Jak zapobiec głodowi?

– Kontekst forum jest oczywisty: plaga głodu, która grozi światu w związku z działaniami Rosji – zapowiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. – Będzie to okazja do mówienia państwom pozaeuropejskim na czym polega sprawa kryzysu żywnościowego – podkreślił.

– To jest kwestia bardzo istotna dla bardzo wielkiej rzeszy ludzi żyjących na kontynencie afrykańskim i azjatyckim. Zakłócone łańcuchy dostaw żywności trzeba wznowić. Polska wnosi tutaj swój wkład. Eksport żywności przez terytorium Polski z terytorium Ukrainy wzrósł. Szukamy nowych rozwiązań i pomysłów, dzielimy się tym z naszymi partnerami i to wszystko będzie jednym z tematów rozmów Prezydenta – dodał minister Piotr Ćwik, zastępca szefa KPRP, który odpowiada w Kancelarii za sprawy rolnictwa.

Andrzej Duda będzie rozmawiał z Dyrektorem Generalnym ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa Qu Dongyu. W programie także m.in. spotkanie z Prezydentem Republiki Włoskiej Sergio Mattarellą. – Prezydent Włoch odegrał olbrzymią rolę w promowaniu inicjatywy Andrzeja Dudy, by nadać Ukrainie status kandydata do Unii Europejskiej. Włochy okazały się znakomitym partnerem, to okazja, by podsumować dotychczasowe działania i rozmawiać o tym, co robić dalej, by powstrzymać rosyjską agresję – komentuje Jakub Kumoch.