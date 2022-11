Atak hakerski w Watykanie?

Informację przekazała agencja prasowa I.Media na którą w środę powołała się Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Zgodnie z doniesieniami, prawdopodobnie doszło do ataku hakerskiego w Stolicy Apostolskiej.

Watykan. Ataki hakerskie?

We wczesnych godzinach popołudniowych zablokowany został dostęp między innymi do głównej strony internetowej vatican.va, a także do strony mediów watykańskich Vatican News oraz Muzeów Watykańskich i większości witryn dykasterii Kurii Rzymskiej. O tym, że w tym czasie wykryto "anormalną aktywność" związaną z próbami dostępu do stron poinformował w rozmowie z francuską agencją I.Media szef Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Jak dowiedziała się KAI, problem nie dotyczył jednak wszystkich internetowych zasobów Watykanu.

Powołując się na watykańskie źródła, I.Media sygnalizuje, że jeśli środowe zdarzenie było atakiem hakerów, to najprawdopodobniej nie pierwszym w ciągu ostatnich lat. W 2020 roku amerykańscy badacze mieli bowiem ujawnić "cybernetyczną kampanię szpiegowską przypisywaną podejrzanej chińskiej, sponsorowanej przez państw, grupie hakerskiej o nazwie RedDelta", której celem miało być rozpoznanie stanowiska Stolicy Apostolskiej przed odnowieniem umowy z Chinami dotyczącej nominacji biskupich. Z kolei latem bieżącego roku miało dojść do cyberataku, prawdopodobnie powiązanego z chińskimi hakerami. Kilkukrotnie zdarzały się też przerwy w funkcjonowaniu portalu Vatican News. O powadze zdarzenia świadczy fakt, że o godz. 20:00, a więc około sześć godzin od domniemanego ataku, wciąż niedostępna pozostaje główna strona internetowa Stolicy Apostolskiej – vatican.va.

