Abp Szewczuk: Najbardziej dziwią nas grabieże Rosjan

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego zwrócił uwagę, że bez względu na to, jak ciężko było ludziom, nigdy nie rozbijano sklepów ani nie wykradano magazynów z żywnością. – Zamiast tego ci, którzy rzekomo mają władzę na tych terytoriach, zajmują się grabieżą. Na przykład w Nowej Kachowce Rosjanie włamali się do sklepów i zaczęli kraść nawet zamrażarki i kasy fiskalne – powiedział arcybiskup i dodał: Ale Ukraina trwa! Ukraina walczy! Ukraina się modli!.

Abp Szewczuk zauważył, że w ciągu ostatniej doby wzdłuż całej linii frontu toczyły się ciężkie walki. – Nasi żołnierze dzielnie bronią swojej ojczyzny, ale prosimy o modlitwę, aby mieli duchową siłę do przeciwstawienia się inwazji. Módlmy się za naszych obrońców w Donbasie – zaapelował. Zwrócił uwagę, że niestety wróg nasila represje i poniżanie ludności cywilnej na terenach okupowanych. – Przeprowadzane są liczne rewizje, aresztowania, tortury, ludzie znikają, a potem nie ma o nich żadnych wiadomości. Nasi bohaterscy księża z Berdiańska – Iwan Lewicki i Bohdan Geleta – nadal przebywają w niewoli i codziennie są poddawani upokorzeniom i torturom – powiedział hierarcha.

Abp Szewczuk o wychowaniu

Nawiązał do niedzielnego święta Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, które jest świętem wychowania chrześcijańskiego. – I dziś postać Najświętszej Maryi Panny odsłania nam sens takiego wychowania. Mówiliśmy, że każdy model edukacyjny opiera się na pewnych fundamentach antropologicznych, na wyobrażeniu o tym, kim jest dziecko, które mamy wychowywać. Ponieważ wychowywać to znaczy rozwijać wszystkie zdolności, talenty dziecka, a następnie przekazywać mu podstawowe wartości, umiejętności, wiedzę i doświadczenie. I to święto ujawnia głębokie doświadczenie chrześcijańskiego modelu wychowania i edukacji – mówił abp Szewczuk.

Podkreślił, że podstawą pedagogiki chrześcijańskiej jest Boże Objawienie, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga: – A dzisiejsze święto zdaje się odsłaniać tę ideę, pomaga nam głębiej zrozumieć, co ona oznacza.

Przypomniał, że człowiek jest świątynią Ducha Świętego. – Oznacza to, że wychować dziecko, chrześcijanina oznacza rozwijać osobę, która jest mieszkaniem Boga na ziemi, budować świątynię Ducha Świętego. Najświętsza Maryja Panna wchodzi do świętości świątyni jerozolimskiej jako najważniejsza, najcenniejsza jej część – ukłon w stronę Przymierza – wskazał zwierzchnik UKGK.