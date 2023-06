Pobicie księdza we Wrocławiu. Mocne oświadczenie kurii

Do fizycznego ataku na księdza doszło w ubiegłą niedzielę we Wrocławiu. Kapłan został uderzony od tyłu w głowę i zwyzywany. Wezwano policję i karetkę pogotowia, ale na szczęście obrażenia nie były bardzo poważne. Agresor został zatrzymany, był pod wpływem środków odurzających.

W czwartek Archidiecezja Wrocławska wydała komunikat, w którym zaapelowała o o zaprzestanie ataków na Kościół i osoby duchowne oraz o wzajemny szacunek w słowach i czynach.

Duchownemu pomogli przechodnie

Sprawę opisują dokładniej lokalne media, w tym wrocławski "Gość Niedzielny" i "Gazeta Wrocławska". Do zdarzenia doszło w niedzielę 28 maja niedaleko kościoła pw. św. Maurycego przy ul. Traugutta.

Ks. Adrian Gałuszka szedł do pobliskiego klasztoru sióstr albertynek. Przed przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu zaatakował go ok. 30-letni pokryty tatuażami mężczyzna, kilkukrotnie uderzając i rzucając wyzwiskami. Zdezorientowany kapłan próbował pytać o powody tej agresji, jednak mężczyzna zaczął mu grozić, uderzył kolejny raz, tym razem w twarz. Agresor szarpał księdza, i połamał mu okulary.

Na całą sytuację zareagowali przechodnie, którzy z trudem odciągnęli agresywnego mężczyznę od kapłana. Wezwano policję i karetkę pogotowia. Ratownicy chcieli przewieźć księdza na pogotowie, ale ten uznał, że nie ma takiej potrzeby. Obrażenia były bardzo poważne. Na drugi dzień zgłosił się za ich poradą na niezbędne badania.

Policja bada sprawę. Reakcja kurii

Wikariusz parafii pw. św. Maurycego złożył zeznania na policji. Okazało się, że agresor był pod wpływem środków odurzających. Policja dopiero po dwóch dobach podjęła próbę przesłuchania go.

W wydanym w czwartek komunikacie Wrocławska Kuria Metropolitalna apeluje o zaprzestanie ataków na Kościół.

"Kolejny atak na księdza, do którego doszło w ostatnim czasie we Wrocławiu, pokazuje skutki przyzwalania na hejt i język nienawiści w przestrzeni publicznej" – czytamy w oświadczeniu. "Apelujemy o to, by powstrzymać agresję i nie eskalować złych emocji, a także by nie nastawiać ludzi przeciwko sobie. Prosimy o zaprzestanie ataków na Kościół i osoby duchowne oraz o wzajemny szacunek w słowach i czynach" – podkreśla dalej kuria.

