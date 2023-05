We Wrocławiu pobito księdza. Został zaatakowany na ulicy

Ks. Adrian Gałuszka został zaatakowany w biały dzień. Do zdarzenia doszło we Wrocławiu. Napastnik, który bił go po głowie i wyzywał, był pod wpływem środków odurzających.

Jak informuje TVP Info, wikariusz parafii św. Maurycego został zaatakowany na ul. Traugutta we Wrocławiu. Od tyłu napadł na niego około 30-letni mężczyzna. Uderzył go kilka razy w głowę i zwyzywał. – Zapytałem, co ja zrobiłem, że mnie uderzył. Wtedy zaczął mi grozić i zapowiadać, że będzie bił dalej. Po chwili dostałem drugi cios prosto w twarz. Połamał mi okulary, szarpał mnie – powiedział ks. Gałuszka. Świadkowie mieli problem z powstrzymaniem napastnika W obronie księdza stanęli przechodnie, którzy zaczęli odciągać agresywnego mężczyznę. Mieli z tym duży problem, ale ostatecznie udało im się go zatrzymać. Na miejsce wezwano policję i karetkę pogotowia. Okazało się, że napastnik był pod wpływem środków odurzających. Według ustaleń TVP Info mężczyzna jeszcze nie doszedł do siebie i funkcjonariuszom dotąd nie udało się go przesłuchać. Duchowny powiedział dziennikarzom, że ratownicy chcieli go zabrać na pogotowie, ale uznał, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ obrażenia nie były bardzo poważne. Następnego dnia ks. Adrian zgłosił się za ich poradą do lekarza, by zrobić niezbędne badania. – Nie ukrywam, że bolała mnie głowa od uderzeń – przyznał. Czytaj też:

