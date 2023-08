„Powierzam wam pragnienie, które noszę w sercu: pragnienie pokoju dla świata. Przedstawcie je Tej, która jest Królową Pokoju. Proście o ten bezcenny dar zwłaszcza dla drogiej i umęczonej Ukrainy” – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej do Polaków, zwracając się zwłaszcza do pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę.

Franciszek prosi Polaków o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie

Oto słowa Ojca Świętego: Pozdrawiam serdecznie Polaków, dziękując wszystkim za modlitewne wsparcie podczas mojej podróży do Portugalii. W tym miesiącu wielu z was pielgrzymuje na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych; dlatego powierzam wam pragnienie, które noszę w sercu: pragnienie pokoju dla świata. Przedstawcie je Tej, która jest Królową Pokoju. Proście o ten bezcenny dar zwłaszcza dla drogiej i umęczonej Ukrainy. Z serca wam błogosławię.

Papież Franciszek wielokrotnie prosił o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Papieską katechezę streszczono także po polsku:

Drodzy bracia i siostry, w minionych dniach byłem w Portugalii, uczestnicząc w 37. Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Odbyłem również krótką pielgrzymkę do Fatimy, miejsca objawień, gdzie Maryja przekazała orędzie wiary i nadziei. Młodzi z całego świata mogli wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu po długiej izolacji, spowodowanej pandemią. Było ono darem Boga, który zawsze otwiera nowe horyzonty. Zebrali się oni w Lizbonie, w mieście, które otwiera się na ocean, pozostając symbolem wielkich wypraw morskich, a także chęci wychodzenia poza ograniczenia i odkrywania nowych światów. Pragnienia te są właściwe ludziom młodym, którzy potrzebują wewnętrznego impulsu, by wyjść ku temu, co nowe, podobnie jak Maryja, która pobudzona przez Boga, „wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39). Także dzisiaj prowadzi Ona młodych, idących za Jezusem.

Światowe Dni Młodzieży były więc impulsem do wyjścia. Do Portugalii przybyło mnóstwo młodych ludzi, pełnych entuzjazmu. Doświadczyli oni przyjaźni i braterstwa w parafiach i rodzinach, które ich przyjęły. Przeżyli wiele spotkań i wydarzeń w Lizbonie i w Fatimie: powitanie, czuwanie, Drogę krzyżową, Różaniec, Mszę świętą. Było to spotkanie z żywym Chrystusem i z Jego Kościołem. Wielu zapewne odkryło tam Boże powołanie, doświadczając z radością, że są częścią ludu Bożego, który nie jest ograniczony przez terytorium, język, narodowość, ale jest posłany, aby głosić wszystkim, że Bóg jest Ojcem i kocha wszystkie swoje dzieci. Podczas gdy na Ukrainie i w wielu krajach toczą się wojny, to radosne spotkanie młodych pokazało wszystkim, że możliwy jest inny świat – świat sióstr i braci, gdzie flagi wszystkich narodów powiewają obok siebie – świat bez nienawiści, bez lęku i bez broni. To oni dają nam nadzieję, ponieważ spotkali Chrystusa, a tylko On, odnawiając serce człowieka, odnawia świat i daje nadzieję.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli: dwie grupy międzyparafialne z Włocławka; Grupa pielgrzymów z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach, w diecezji kaliskiej; Pielgrzymi z Nowego Sącza wraz z Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Panią Magdaleną Majka oraz Zespół Promyczki Dobra z Nowego Sącza wraz z laureatami Międzynarodowego Festiwali Piosenki Dziecięcej Skowroneczek a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

