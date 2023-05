Papież do Polaków: Proście Matkę Bożą o pokój na Ukrainie

Przyzywajcie wstawiennictwa Królowej Polski dla całej Europy, prosząc o wytrwanie w wierze, o jedność i zgodną współpracę, a przede wszystkim o pokój, zwłaszcza w sąsiedniej Ukrainie – powiedział papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Papież Franciszek: Proście o pokój na Ukrainie

Oto słowa Ojca Świętego:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a w szczególny sposób Przełożonych i Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Tarnowskiej, przybyłych w pielgrzymce z ich Biskupem. Dziś w uroczystość Maryi Królowej Polski wspominam moją podróż apostolską i niezapomniane spotkania z Węgrami, z którym łączą was tak bliskie więzi iż popularnie nazywacie ich waszymi bratankami. To znamienne, że obydwa kraje obwołały Maryję swoją Królową. Przyzywajcie Jej wstawiennictwa dla waszych krajów i całej Europy, prosząc o wytrwanie w wierze, o jedność i zgodną współpracę, a przede wszystkim o pokój, zwłaszcza w sąsiedniej Ukrainie. Z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streścił po polsku red. Krzysztof Bronk z Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego:

Przed trzema dniami powróciłem z podróży na Węgry. Pojechałem jako pielgrzym do narodu, którego historię - jak powiedział św. Jan Paweł II - naznaczyło „wielu świętych i bohaterów, otoczonych zastępami ludzi skromnych i pracowitych”. Węgierscy święci to ludzie, którzy oddali życie za naród, dawali świadectwo Ewangelii miłości, byli światłem w czasach ciemności; dzisiaj wzywają nas do przezwyciężenia lęku przed jutrem, pamiętając, że to Chrystus jest naszą przyszłością. Mocne korzenie tego narodu zostały wystawione na próbę, podczas ateistycznych prześladowań. Wielu chrześcijan zostało zabitych lub uwięzionych. Choć próbowano podciąć drzewo wiary, korzenie pozostały nienaruszone. Prześladowania komunistyczne zostały poprzedzone uciskiem nazistowskim, tragiczną deportacją ludności żydowskiej. W tym czasie wielu wyróżniło się oporem i zdolnością do ochrony ofiar. Także i dziś wolność jest zagrożona. Przede wszystkim przez konsumpcjonizm, który znieczula. Człowiek zadowala się odrobiną dobrobytu materialnego. Pamiętajmy więc, jak ważne jest strzeżenie korzeni, bo tylko sięgając głęboko, gałęzie wyrosną ku górze i wydadzą owoce. Była to też okazja do przypomnienia o potrzebie budowania mostów. Jest to w szczególności powołanie Europy, która jest wezwana do włączania różnic i przyjęcia tych, którzy pukają do jej drzwi. Piękny w tym sensie jest most humanitarny dla wielu uchodźców z Ukrainy. Węgry to także kraj, który jest zaangażowany w budowanie mostów z przyszłością. Przejawia się to m.in. w relacjach między pokoleniami i w głoszeniu Chrystusa współczesnemu człowiekowi.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli: Klerycy, wychowawcy i przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, wraz z ordynariuszem miejsca ks. bp. Andrzejem Jeżem, z okazji 200 rocznicy założenia WSD w Diecezji: pielgrzymi z parafii miasta Wrocławia; pracownicy i członkowie Związku Zawodowego Kadra z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wraz z rodzinami; grupa pielgrzymów z Gniezna i z Włocławka; pielgrzymi z Zespołu Szkół w Krośnicach oraz grupa pielgrzymów z Ostrowa Wielkopolskiego; grupa pielgrzymów INCO-VERITAS z Warszawy oraz Góry Kalwarii; z parafii pw. św. Marcina w Biskupicach (arch. krakowska); Członkowie Chóru Katedralnego z Wrocławia – BASILICA CANTANS; Grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 32 z Lublina; Księża z Archidiecezji Katowickiej, którzy w tym roku obchodzą 10 rocznicę święceń kapłańskich; pielgrzymi z parafii pw. św. Trójcy we Wrocławiu oraz z parafii pw. Odkupiciela Świata we Wrocławiu; parafii pw. Św. Jadwigi w Zielonej Górze: Pielgrzymi z parafii pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy (arch. poznańska); pielgrzymi Sołectwa Szreniawa pochodzących z parafii pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Proszowicach (diecezja kielecka); pielgrzymi z sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim, diecezja siedlecka a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

