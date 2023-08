Bielsko-Biała: Wybuch gaśnicy w kościele św. Barbary

Jak poinformował proboszcz parafii, ks. Grzegorz Klaja, w momencie eksplozji gaśnicy przeciwpożarowej nikt nie przebywał w zakrystii i kościele, a prąd był wyłączony z obiektu. Nikomu nic się nie stało.

Duchowny przekazał, że gaśnica miała homologację (pozwolenie na użytkowanie), a ostatni jej przegląd odbył się 9 sierpnia tego roku. "Uszkodzeniu uległa zakrystia, zniszczona została rozdzielnia prądu, naruszone zostały szafy w zakrystii. Gaśnica przebiła strop, zatrzymując się pod dachem kościoła" – relacjonuje kapłan, zapewniając, że o zdarzeniu niezwłocznie poinformowano odpowiedzialne służby, w tym diecezjalnego konserwatora zabytków.

Państwowa Straż Pożarna wydała zakaz użytkowania obiektu do czasu naprawy oraz dopuszczenia przez urząd nadzoru budowlanego. Msze św. i nabożeństwa do czasu ponownego otwarcia kościoła będą celebrowane przy ołtarzu polowym Najświętszego Serca Pana Jezusa obok kościoła.

Zabytkowa świątynia

Drewniany kościół w Mikuszowicach Krakowskich, dzielnicy Bielska-Białej, powstał w roku 1690. Jest jedną z ostatnich drewnianych budowli sakralnych w tej części Beskidów. Spadzisty dach w całości pokryty jest gontem.

We wnętrzu znajdują się malowidła Johanna Mentila z 1723 roku, piękne polichromie barokowe oraz obrazy i rzeźby z XVII wieku. Prawdziwym zabytkiem jest pozłacana statua Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat 1420-30.

Największą perełką kościoła św. Barbary jest jego gotycki ołtarz główny, tzw. tryptyk mikuszowicki. Nadal nie wiadomo, jak i kiedy to wybitne, XV-wieczne dzieło trafiło do kościoła. Przed II wojną światową, w 1935 r. ołtarz przebywał w Krakowie jako depozyt Muzeum Narodowego. Po wieloletnich staraniach wierna kopia tryptyku powróciła w 1987 r. do Mikuszowic.

