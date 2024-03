Nowojorski odlot biskupa

Niezwykłe nabożeństwo odbyło się w Konstantynopolu w poniedziałek 28 maja 1453 roku. Wiedząc, że wojska muzułmańskie szykują się do szturmu, w kościele Mądrości Bożej, najwspanialszej świątyni Bizancjum, zebrała się ludność oblężonego miasta. We mszy uczestniczyli, ramię w ramię, Grecy i Włosi, prawosławni i katolicy. Hymny śpiewano na przemian po grecku, włosku i katalońsku. W niezwykłym, ekumenicznym nabożeństwie wziął udział cesarz Konstantyn, ostatni władca skazanego na zagładę imperium. Zwrócił się po modlitwie do Włochów, którzy uczestniczyli w obronie jego miasta. Podziękował im za ich wierność i poświęcenie, zapewniając, że są dziś wszyscy braćmi, zjednoczonymi w walce i wierze. Następnego dnia, przed świtem, do miasta wdarli się Turcy. Rzeź, jaką sprawili, nie oszczędziła ludzi schronionych w kościołach. Bezpośrednia interwencja Boża, na którą do końca czekali wierni, nie nastąpiła.