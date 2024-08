Episkopat w obronie lekcji religii. Dwie petycje do Sądu Najwyższego

Zgodnie z rozporządzeniem minister edukacji Barbary Nowackiej, od 1 września 2025 r. lekcje religii będą odbywać się raz w tygodniu. Ponadto, resort zapowiedział umieszczanie katechezy na początku lub na końcu zajęć danego dnia. Będzie też możliwość organizowania lekcji religii w grupie międzyklasowej.

Co więcej, jeszcze w tym roku szkolnym przedmioty nieobowiązkowe, czyli religia i etyka, przestaną być wliczane do średniej ocen, bowiem Nowacka uważa, że "zaburzają regulacje świadectw". Druga zmiana, która wejdzie w życie wraz z początkiem września bieżącego roku, to możliwość łączenia grup uczniów, chcących uczestniczyć w zajęciach katechezy.

Ograniczenie lekcji religii w szkołach

Konferencja Episkopatu Polski wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną złożyła do I prezes Sądu Najwyższego dwie petycje w sprawie rozporządzenia minister edukacji dotyczącego lekcji religii w szkołach. – Obydwie zawierają prośbę do pani prezes, aby wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności trybu wydania rozporządzenia z 26 lipca 2024 r. z innymi aktami prawnymi – poinformował w czwartek na konferencji prasowej ks. Leszek Gęsiak SJ.

– Prezydium Konferencji Episkopatu Polski kieruje się przekonaniem, że sprawa dotyczy istotnego interesu publicznego, to jest m.in. takich wartości jak poprawność legislacji, ochrona pracy, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju – przekazał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Według KEP, w sposób skrajny została naruszona zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa – zasada lojalności państwa względem obywateli, która postrzegana jest jako fundament zasady demokratycznego państwa prawa oraz zasada ochrony pracy w odniesieniu do katechetów, a w szczególności katechetów świeckich, dla których praca w charakterze nauczyciela religii stanowi podstawę zabezpieczenia potrzeb materialnych, często nie tylko swoich, ale i rodziny.

Rzecznik Episkopatu zwrócił uwagę na to, że Ministerstwo Edukacji nie sformułowano żadnych przepisów przejściowych, które ułatwiałyby katechetom dostosowanie się do nowej sytuacji.

Rozporządzenie Nowackiej łamie konkordat

Programy nauczania religii przewidują odrębne treści dla każdego poziomu nauczania (każdej klasy). – Nauczanie w grupach międzyklasowych z natury rzeczy będzie nauczaniem realizowanym inaczej niż to zostało zaplanowane w programach opracowanych przez uprawnione do tego władze kościelne. Stanowi to naruszenie art. 12 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską – zauważył ks. Leszek Gęsiak SJ.

Jak dodał, szerokie możliwości tworzenia grup międzyklasowych są również sprzeczne z prawem dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju oraz obowiązkiem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. W przepisach rozporządzenia minister Barbary Nowackiej fakt ten jest całkowicie zignorowany.

