Powraca sprawa porozumienia Chiny-Watykan. Pekin zaakceptował biskupa

Według informacji podanych przez Watykan, Pekin zaakceptował biskupa Melchiora Shi Hongzhena jako ordynariusza diecezji Tianjin. Bp Melchior Shi Hongzhen ma 94 lata. Od 1982 roku był biskupem pomocniczym w diecezji Tianjin. Kiedy w 2019 roku Watykan mianował bp. Hongzhena na biskupa Tianjinu, władze komunistyczne nie przyjęły tej decyzji, ponieważ biskup nie chciał wstąpić do Patriotycznego Stowarzyszenia Chińskich Katolików, które zrzesza tzw. "państwowy" Kościół katolicki w Chinach. W związku z tym bp Melchior Shi Hongzhen został zamknięty w areszcie domowym. Teraz Pekin zmienił kierunek.

Czy umowa Pekin–Stolica Apostolska zostanie przedłużona?

We wtorek Watykan przekazał, że decyzja Pekinu jest "pozytywnym owocem dialogu" między Stolicą Apostolską i Chinami i została przyjęta przez papieża "z satysfakcją". Informacje przekazane przez zespół prasowy Stolicy Apostolskiej mogą wskazywać na to, że tajne porozumienie Watykan–Chiny z 2018 roku zostanie odnowione.

Choć umowa między Stolicą Apostolską a Chinami jest od początku krytykowana przez niektórych chińskich katolików, to jednak Watykan utrzymuje, że każde porozumienie jest lepsze niż jego brak. Dla wielu katolików w Chinach umowa jest zdradą katolicyzmu i poddaniem religii kontroli Komunistycznej Partii Chin, która chce kontrolować Kościół. Umowa zawarta w 2018 roku została już dwukrotnie przedłużona w 2020 i 2022 roku. Obecne działania Pekinu wskazują, że jesienią tego roku, może dojść do ponownego przedłużenia porozumienia, którego treść do tej pory pozostaje niejawna.

