Niedoszły zamach w czasie wizyty Franciszka w Indonezji? Policja zatrzymała siedem osób

Trwa najdłuższa, jak do tej pory, pielgrzymka papieska Ojca Świętego Franciszka. Papież wybrał się do Azji i Oceanii. Swoją wizytę rozpoczął 3 września od Indonezji, skąd samolotem skierował się do Papui-Nowej Gwinei.

Zamach na papieża nie doszedł do skutku?

W piątek rano samolot z Ojcem Świętym na pokładzie wystartował z lotniska w Dżakarcie, stolicy Indonezji. Papież przebywał w tym kraju 3 dni. Jak podają zagraniczne media, przed przylotem papieża Franciszka do Indonezji na początku tego tygodnia, policja zatrzymała siedem osób w związku z podejrzeniem o organizowanie zamachu na głowę Kościoła.

Zatrzymani mieli być przesłuchani 2 i 3 września w Dżakarcie, Bogorze i Bekasi. Na razie nie wiadomo, czy podejrzani znali się wzajemnie lub należeli do jednej grupy terrorystycznej. Rzecznik policji, płk Aswin Siregar przekazał, że śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.

Niezadowolenie z wizyty w meczecie

Osoby zatrzymane przez policję zostały wskazane przez obywateli, którzy zauważyli w internecie, wypisywane przez nich, pogróżki terrorystyczne w związku z przyjazdem Ojca Świętego Franciszka. Wśród nich była m.in. taka o wywołaniu pożaru. Dziennik "Straits Times" przekazał, że jeden z zatrzymanych posiadał łuki i strzały, drona, a także ulotki tzw. Państwa Islamskiego. To samo źródło doniosło, że jeden z zatrzymanych należy do grupy islamskich terrorystów, której jeden z członków w 2019 roku dwukrotnie dźgnął nożem indonezyjskiego ministra bezpieczeństwa Wiranto.

Według informacji podanych przez media, domniemani terroryści wyrażali niezadowolenie z powodu zapowiadanej wizyty papieża Franciszka w meczecie Istiqlal w Dżakarcie, a także z faktu, że ministerstwo spraw religijnych zaapelpowało do telewizji państwowej, by nie przerywać transmisji Mszy, której przewodniczył Franciszek na rzecz wezwania do wieczornej modlitwy muzułmańskiej. Wezwanie to (zamiast pojawić się zwyczajowo na antenie) zostało wyemitowane jedynie w formie tekstowej na dole ekranu.

