Kard. Mario Grech chwali siostrę współpracującą z księdzem propagującym LGBT

Na początku września nakładem Watykańskiej Księgarni Wydawniczej (Libreria Editrice Vaticana) ukazała się książka autorstwa s. Marii Ignazii Angelini pt.: "Pamięć rodzi przyszłość". Jest to zbiór rozważań benedyktynki siostry Marii Ignazii Angelini, które wygłosiła razem z dominikaninem o. Timothym Radcliffem przed pierwszą sesją zgromadzenia synodalnego w październiku 2023 roku.

Warto zauważyć, że zarówno benedyktynka s. Angelini, jak i dominikanin o. Timothy Radcliff są zwolennikami LGBT. W ostatnim czasie duchowny napisał wstęp do książki "Droga krzyżowa gejowskiego chłopaka", w którym wyraził twierdzenie, że otwieranie się na akceptację homoseksualizmu byłoby "głębokim nawróceniem, które dokonuje się w centrum Kościoła".

Synodalność i reguła św. Benedykta

Wstęp do książki s. Angelini "Pamięć rodzi przyszłość" napisał sekretarz generalny Synodu biskupów kard. Mario Grech. Hierarcha ocpenił, że siostra przyczynia się do nadania Kościołowi bardziej "synodalnego stylu". Odniósł się do spotkania w Sacrofano w dniach 30 września-3 października 2023 roku. Ocenił, że te "rekolekcje" pozwoliły uczestnikom "wchodzić stopniowo na drogę synodalną, wsłuchując się w Słowo Boże, w atmosferę modlitwy, celebry i wzajemnego poznawania się".

Zdaniem kard. Grecha "synodalność" znajduje swoje początki już w regule św. Benedykta... Miałaby się ona wyrażać tym, że św. Benedykt dążył do tego, by "wszyscy razem" osiągnęli życie wieczne. "Należy słuchać wszystkich, nawet ostatniego przybyłego, gdyż to, co dotyczy wszystkich, winno być omawiane prze wszystkich, przy czym ostatnie słowo należy do opata jako ojca i przewodnika wspólnoty" – ocenił kard. Grech.

