Darczyńca przekazał kilkadziesiąt tysięcy zł na zakup organów

Prywatny darczyńca przekazał kilkadziesiąt tysięcy złotych na zakup organów dla parafii Braci Mniejszych Kapucynów pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki w Gorzowie Wlkp. Kościół powszechnie zwany jest Białym Kościołem i jest najstarszą świątynią w mieście. Informację o zakupie organów przekazał 10 listopada w ogłoszeniach duszpasterskich proboszcz kościoła.

Gwardianin i proboszcz parafii o. Waldemar Grubka powiedział, że pod koniec czerwca br. do kościoła zostały sprowadzone z Holandii używane organy piszczałkowe 16-głosowe. Warunkiem pozostania tych organów w kościele było znalezienie darczyńców, którzy pokryją zakup tego królewskiego instrumentu.

Kościół w Gorzowie Wielkopolskim. Darczyńca wpłacił 75 tysięcy złotych na zakup organów.

Dzięki Bożej Opatrzności znalazła się jedna rodzina, która pokryła całkowity koszt – 75 tys. zł. Darczyńcy pragną pozostać anonimowi. – Odczytuję to wydarzenie jako cud dla naszego kościoła i początku mojej posługi proboszcza w tej parafii – powiedział o. Grubka, zapewniając o codziennej modlitwie za ten hojny dar. Jednocześnie podziękował organiście Jackowi Maciakowi za inicjatywę sprowadzenia tych organów do parafii oraz za żmudną pracę przez wiele miesięcy, związaną ze złożeniem instrumentu i strojeniem. Mamy więc za co Bogu dziękować ale także i ludziom – przyznał kapucyn.

Gorzowski Biały Kościół jest świątynią parafialną Braci Mniejszych Kapucynów przy nim znajduje się Klasztor zakonu. Proboszczem od tego roku jest o. Waldemar Grubka.

W pobliżu kościoła znajduje się rondo, które kiedyś nazwano rondem Zgody, tak przed laty nazywała się świątynia, którą gorzowianie od dawna nazywają Białym Kościołem, gdyż w takim kolorze jest jego elewacja. Obecnie trwa remont świątyni.

– Dawny Kościół Zgody został odbudowany w latach 1947-1948 i poświęcony 6 czerwca 1948 r. pw. św. Stanisława Kostki, z przeznaczeniem na kościół szkolny. Staraniem gwardianów o. Romana Kotowskiego i o. Apoloniusza Leśniewskiego w latach 1983-1988 zbudowano przy kościele klasztor (proj. Marek Kobus) – duży budynek na planie czworoboku z wewnętrznym wirydarzem, mieszczący także sale duszpasterskie – czytamy na stronie parafii.

