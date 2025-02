Zaskakujący trend we Francji. Chodzi o sprzedaż Pisma Świętego

Podobną tendencję odnotowano też pod koniec ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych. W grudniu dziennik The Wall Street Journal informował, że w ubiegłym roku sprzedaż Biblii w USA wzrosła o 22 proc.

Wzrost sprzedaży o 40 procent

We Francji zjawisko to opisuje tygodnik Famille Chrétienne. Jak mówi Thibaude Dubois, szef Stowarzyszenia Księgarni Religijnych, jest to tendencja powszechna. W ciągu ostatnich kilku lat sektor ten wzrósł o ok. 40 proc. – mówi Dubois, który sam jest kierownikiem księgarni Siloë w Angers i Nantes.

Podkreśla, że grono czytelników jest bardzo zróżnicowane, ale ogólnie rzecz biorąc są to ludzie młodzi, którzy nigdy nie posiadali własnej Biblii. Do zakupu zachęcili ich przyjaciele bądź krewni. Wielu z nich ma od 15 do 25 lat, nie są praktykujący i przychodzą do księgarni, aby nadrobić słabą znajomość chrześcijaństwa. Zdaniem Dubois zainteresowanie Pismem Świętym może również wynikać „z potrzeby zdefiniowania siebie w odniesieniu do środowiska. Skoro jestem chrześcijaninem, to muszę mieć Biblię. To poczucie przynależności jest bardzo silne i staje się coraz ważniejsze w sieciach społecznościowych” – mówi francuski księgarz.

Przypuszcza się, że jednym z czynników, który ma wpływ na wzmożone zapotrzebowanie na Pismo Święte jest wyraźny wzrost liczby nawróceń. W ubiegłym roku ochrzczono we Francji 7135 dorosłych i 5 tys. nastolatków. W tym roku chrztów dorosłych powinno być z 8 tys. – mówi ks. Vincent Breynaert, odpowiedzialny w episkopacie za duszpasterstwo młodzieży i powołania. Podkreśla, że podczas przygotowania do chrztu bardzo ważne jest nawiązanie osobistego kontaktu ze Słowem Bożym.

Przesyt treściami świeckimi, powrót do źródeł

Czytelnicy we Francji mają do wyboru wiele wydań Pisma Świętego. Do kanonu należy wyrafinowana pod względem literackim Biblia Jerozolimska czy bardziej ścisłe pod względem naukowym wydanie ekumeniczne TOB. W księgarniach największą popularnością cieszy się jednak oficjalny przekład liturgiczny.

O. Étienne Méténier, biblista ze Wspólnoty Błogosławieństw, wydał w ubiegłym roku nowy przekład Ewangelii na podstawie starożytnych rękopisów aramejskich, a zatem spisanych w języku, którym na co dzień posługiwał się Jezus. Jego zdaniem biblijny boom we Francji ma o wiele głębsze korzenie. Jest wyrazem przejawiającego się na różne sposoby pragnienia powrotu do źródeł. „Widać już przesyt świeckimi treściami” – mówi o. Méténier, który zanim obrał życie konsekrowane, był oficerem komandosów. „Ludzie uciekają od chaosu. Wystarczy popatrzeć na coraz większą liczbę zgłoszeń na pielgrzymki, do duszpasterstw czy bractw. Jest pragnienie powrotu do źródeł: Bóg rozbudza obecną w nas tęsknotę. Mówi się, że św. Antoniemu, by się nawrócił, wystarczyło przeczytać tylko jeden werset Biblii” – dodaje francuski egzegeta.

