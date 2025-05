W Watykanie rozpoczęło się konklawe. Jeszcze dziś pierwsze głosowanie

Ceremonia miała przede wszystkim charakter modlitwy, będącej wyrazem zawierzenia Bogu wyboru nowego biskupa Rzymu. Kardynałowie elektorzy zebrali się przed 16.30 w Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego, by sformować procesję. Przewodniczący konklawe kard. Pietro Parolin, najstarszy nominacją spośród kardynałów biskupów, przypomniał im po łacinie, że mają wybrać godnego pasterza całej owczarni Chrystusa.

Na początku procesji szli ceremoniarze, niosący krzyż i dwa świeczniki, następnie: kantorzy i dwóch prałatów audytorów Roty Rzymskiej oraz dwóch protonotariuszy apostolskich, duchowny który wygłosi medytację (kard. Raniero Cantalamessa OFM Cap) oraz wicekamerling Kościoła i sekretarz Kolegium Kardynalskiego – te dwie ostatnie funkcje pełni Brazylijczyk, abp Ilson de Jesus Montanari.

Następnie szli kardynałowie według stopni: diakoni, prezbiterzy, biskupi. Jako ostatni szedł kard. Parolin w towarzystwie mistrza papieskich ceremonii liturgicznych. W trakcie procesji kantorzy na przemian z kardynałami śpiewali litanię do Wszystkich Świętych, w której wymieniani byli między innymi święci papieże od Piotra Apostoła aż po Jana Pawła II.

Elektorzy już na swoich miejscach

Dotarłszy do Kaplicy Sykstyńskiej kardynałowie elektorzy zajęli swoje miejsca. Po zakończeniu śpiewu litanii do Wszystkich Świętych kard. Parolin rozpoczął śpiew hymnu do Ducha Świętego: „Veni Creator”, podjęty przez chór Kaplicy Sykstyńskiej i wszystkich zgromadzonych. Hierarcha zakończył go modlitwą: „Ojcze, który prowadzisz i strzeżesz swój Kościół, obdarz sługi Twoje duchem mądrości, prawdy i pokoju, aby całym sercem poznali to, co się Tobie podoba i służyli Tobie z całkowitym oddaniem, przez Chrystusa Pana naszego”.

Po modlitwie kardynałowie elektorzy złożyli uroczystą przysięgę. Najpierw kard. Parolin, stojąc przed ołtarzem, w imieniu wszystkich kardynałów wypowiedział głośno jej formułę, zobowiązującą do wiernego zachowanianormzawartych w konstytucji apostolskiej „Universi Dominici gregis” papieża Jana Pawła II i zmian do niej wprowadzonych na mocy motu propio „Normas nonullans” papieża Benedykta XVI. Kardynałowie przyrzekli w niej, że którykolwiek z nich zostanie wybrany papieżem, „będzie dążył do wiernego wypełniania posługi Piotrowej i stanowczo będzie umacniał i bronił praw duchowych i doczesnych, a także wolności Stolicy Świętej”. Przysięgli ponadto „wiernie dochować tajemnicy o tym wszystkim, co w jakikolwiek sposób miałoby związek z wyborem papieża”. A także zobowiązali się do „nieudzielania wsparcia czy ułatwiania jakiejkolwiek ingerencji w wybór Następcy św. Piotra”.

Najpierw kard. Parolin, a po nim każdy z pozostałych 133 kardynałów, kolejno podchodząc do księgi Ewangelii, mówił: „I ja, [imię] Kardynał [nazwisko], przyrzekam, zobowiązuję się i przysięgam”. A kładąc rękę na Ewangelii dodawał: „Tak mi dopomóż, Panie Boże i te Święte Ewangelie, których ręką moją dotykam”. Była to najdłuższa część uroczystości, trwająca ponad 40 minut.

Kiedy ostatni z kardynałów elektorów złożył przysięgę, mistrz papieskich ceremonii liturgicznych abp Diego Ravelli nakazał: „Extra omnes” (Wszyscy na zewnątrz) i ci, którzy nie uczestniczą w konklawe (chór, obsługa techniczna, operatorzy telewizji watykańskiej, ceremoniarze itp.) opuścili Kaplicę Sykstyńską, a abp Ravelli zamknął drzwi od środka.

Już bez udziału kamer emerytowany kaznodzieja Domu Papieskiego kard. Raniero Cantalamessa OFM Cap. wygłosi do kardynałów elektorów rozważanie dotyczące oczekującego ich zadania oraz napomni, aby wybierając papieża działali z prawą intencją, starając się wypełnić jednie wolę Boga i dążąc jedynie do dobra całego Kościoła. Po zakończeniu rozważania kardynał wraz z mistrzem papieskich ceremonii liturgicznych wyjdą z Kaplicy Sykstyńskiej. Zostaną zamknięte drzwi i postawiona straż przy wszystkich wejściach do kaplicy. Za zamkniętymi drzwiami przewodniczący konklawe kard. Parolin zachęci do rozpoczęcia czynności wyboru papieża zgodnie z procedurą przewidzianą w numerze 54. konstytucji apostolskiej „Universi Dominici gregis”. Głosowanie zakończy się modlitwą do Najświętszej Maryi Panny – śpiewem antyfony „Pod Twoją obronę”.

Pierwszy dym z komina Kaplicy Sykstyńskiej – biały oznaczający wybór nowego biskupa Rzymu, lub czarny wskazujący, że wybór nie został jeszcze dokonany – spodziewany jest najwcześniej około godziny 19.00.