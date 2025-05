Przewodniczący KEP po wyborze Leona XIV: Człowiek otwarty, który rozumie sprawy Kościoła

Przewodniczący KEP wyraził radość, że do wyboru 267. papieża doszło tak szybko od rozpoczęcia konklawe. – Po pierwsze bardzo się cieszymy, że tak szybko został wybrany nowy papież. Trzeba się cieszyć, że jest to papież, który zna dobrze cały świat, bo będąc prefektem Dykasterii ds. Biskupów miał cały czas kontakt niemal z całym światem. Jako augustianin i misjonarz w Ameryce Łacińskiej zna kontekst świata misyjnego. Jest zatem dobrze przygotowany – powiedział w rozmowie z KAI abp Tadeusz Wojda SAC.

Przewodniczący KEP poznał kard. Roberta Prevosta i miał okazję z nim rozmawiać zaledwie parę miesięcy temu, w grudniu ubiegłego roku w Rzymie. – Jest to człowiek otwarty, który rozumie sprawy Kościoła, żywo się Kościołem interesuje – stwierdził. – Myślę, że jest to dobry wybór i cieszymy się z tego, że został wybrany – dodał.

Leon XIV będzie kontynuował "linię posługi" Franciszka?

Abp Wojda przypomniał, że bez względu na to, jakie były oczekiwania wobec nowego Ojca Świętego – czy będzie kontynuował pontyfikat papieża Franciszka lub może czerpał inspiracje także z dorobku poprzednich następców św. Piotra – nowy papież zawsze obiera swoją linię, ale też jest w swojej posłudze zawsze kontynuacją poprzedniego pontyfikatu. – Program tego pontyfikatu poznamy na pierwszej Mszy świętej, która będzie niebawem. Wtedy Ojciec Święty w homilii pokaże nam, jaką drogę obiera i jakie priorytety będzie preferował jako nowy papież – powiedział abp Tadeusz Wojda.

Zdaniem przewodniczącego Episkopatu Polski, papież Leon XIV, będąc kreowanym kardynałem przez papieża Franciszka, będzie poniekąd kontynuował jego linię posługi wobec świata. – Może dorzucić też coś swojego, tak jak czynił to dotychczas każdy papież – oznajmił.

Przewodniczący KEP prosi o modlitwę w intencji papieża

Na stronie Episkopatu Polski pojawiły się oficjalne gratulacje, które przewodniczący KEP skierował do Ojca Świętego Leona XIV. Publikujemy pełny tekst gratulacji:

"Ty jesteś Piotr, czyli Skała i na tej Skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa niebieskiego". Tymi słowami zwraca się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus do Piotra Apostoła ustanawiając go głową Kościoła. Dziś słowa te kieruję do nowo wybranego Ojca Świętego Leona XIV, noszącego do niedawna imię Robert Prevost OSA. Cały Kościół Powszechny oczekiwał na wybór Następcy św. Piotra i dziś wielka radość jest udziałem Kościoła Powszechnego i Kościoła w Polsce, który modlił się gorąco o wybór nowego Biskupa Rzymu.

W imieniu całego Kościoła w naszej Ojczyźnie oraz Konferencji Episkopatu Polski składam Ojcu Świętemu wyrazy szacunku i synowskiego oddania. Kościół w Polsce zawsze wiernie stał przy Następcy św. Piotra i każdego Ojca Świętego otaczał szczególną czcią, miłością i ufnością. Z synowską miłością pragniemy, by Ojciec Święty Leon XIV prowadził Bożą owczarnię, wiernie strzegąc wiary apostolskiej.

Proszę, by w najbliższych dniach, a szczególnie w najbliższą niedzielę, w kościołach w całej Polsce modlono się w intencji Ojca Świętego Leona XIV. Niech dobry Bóg, Dobry Pasterz, obdarza go potrzebnymi łaskami do prowadzenia Kościoła Bożego. Maryja, Matka Kościoła, niech wyprasza umiłowanemu Ojcu Świętemu siły i moc, by sprostać posłudze Piotrowej w dzisiejszym świecie.

