Gdzie zamieszka papież? Nowe informacje

Leon XIV, wybrany w czwartek na głowę Kościoła katolickiego, postanowił na razie pozostać w swoim dotychczasowym mieszkaniu w Palazzo del Sant'Uffizio koło Placu Św. Piotra, w którym mieszkał do tej pory jako prefekt Dykasterii ds. Biskupów – to nowa informacja podana przez Ansę w piątek.

Wcześniej agencja przekazała nieoficjalnie, że nowy papież będzie na razie mieszkał w Domu Św. Marty. Ale według najnowszych doniesień Leon XIV postanowił, że zostanie w swoim dotychczasowym mieszkaniu i poczeka tam na zakończenie remontu w apartamencie w Pałacu Apostolskim, w którym tradycyjnie mieszkali papieże. Ostatnio był to Benedykt XVI. Dopiero później Leon XIV definitywnie zdecyduje o wyborze mieszkania.

Dom Św. Marty – raczej akademik niż rezydencja

Przypomnijmy, poprzednik Leona XIV, papież Franciszek, złamał niepisaną zasadę i zamieszkał w Domu Św. Marty, zamiast w Pałacu Apostolskim. To tam, w warunkach przypominających bardziej akademik niż papieską rezydencję, przebywali wszyscy kardynałowie-elektorzy w czasie wyborów nowego papieża. Dom ma jednak swoją kontrowersyjną reputację. Serwując raczej niewyszukaną kuchnię”. To jedzenie, które można by dostać na dworcu” – skwitował kardynał Mauro Piacenza, weteran watykańskich konklawe.

Nowy Ojciec Święty podjął już kilka innych ważnych decyzji. Papież zadecydował m.in. o tymczasowym pozostawieniu na stanowiskach dotychczasowych szefów instytucji Kurii Rzymskiej i Państwa Watykańskiego, aby zapewnić czas na refleksję i modlitwę przed możliwymi zmianami.

"Jego Świątobliwość Leon XIV wyraził wolę, aby szefowie i członkowie instytucji Kurii Rzymskiej, a także sekretarze i przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego tymczasowo kontynuowali pełnienie swoich urzędów donec aliter provideatur. Ojciec Święty pragnie bowiem zapewnić sobie pewien czas na refleksję, modlitwę i dialog przed dokonaniem jakichkolwiek nominacji lub ostatecznego potwierdzenia" – poinformowało Biuro Prasowego Stolicy Apostolskiej.

