Inauguracja pontyfikatu Leona XIV. Papież modlił się przy grobie św. Piotra

Dziś swoją posługę na Stolicy Piotrowej rozpoczyna papież Leon XIV. Blisko 250 tys. wiernych z całego świata, przedstawiciele ponad 150 państw, delegacje różnych Kościołów i religii przybyło na Plac św. Piotra w Watykanie, by uczestniczyć w inauguracji pontyfikatu. Ponad 4000 kardynałów, biskupów i księży to koncelebransi Mszy św. rozpoczynającej pontyfikat. Na miejscu jest prezydent Andrzej Duda.

twitter

Inauguracja pontyfikatu Leona XIV

Przed Mszą św. papież objechał Plac św. Piotra i przejechał Via della Conciliazione “papamobile” entuzjastycznie witany przez tysiące wiernych. Nad tłumem powiewały dziesiątki flag państw ze wszystkich kontynentów m. in. Stanów Zjednoczonych, Peru, Włoch i Polski.

Elementem uroczystości jest nałożenie palisza i wręczenie pierścienia. Po obrzędzie „obediencji” Ojciec Święty wygłosi po włosku homilię. Następnie śpiewane będzie „Credo”, po którym nastąpi modlitwa wiernych za Kościół, papieża, cierpiących i potrzebujących, sprawujących władzę oraz za zgromadzonych. Przed zakończeniem Eucharystii papież wygłosi przemówienie i odmówi modlitwę Regina Caeli. Następnie udzieli apostolskiego błogosławieństwa.

Papież modlił się przy grobie św. Piotra

Papież Leon XIV modlił się przy Grobie Świętego Piotra z patriarchami i arcybiskupami większymi katolickich Kościołów wschodnich na znak jedności Kościoła Wschodu i Zachodu. Przy grobie pierwszego papieża złożone były paliusz i Pierścień Rybaka.

Leon XIV chwilę modlił się a następnie okadził grób. Modlitwa podkreślała ścisły związek Biskupa Rzymu z apostołem Piotrem i jego męczeństwem, właśnie w miejscu, gdzie pierwszy Wikariusz Chrystusa wyznał swoją wiarę krwią, wraz z wieloma innymi chrześcijanami, którzy złożyli to samo świadectwo.

Od grobu św. Piotra papież, patriarchowie i arcybiskupi więksi oraz diakoni niosący paliusz, pierścień Rybaka i Ewangeliarz, przeszli procesjonalnie przez Bazylikę Watykańską udając się na Plac św. Piotra. W tym czasie śpiewany był hymn „Laudes Regiae”, wzywający – w formie litanii – wstawiennictwa m.in. wszystkich 36 świętych papieży.

Z centralnego wejścia do Bazyliki Watykańskiej zwisa gobelin przedstawiający cudowny połów ryb, na którym ukazany jest dialog Jezusa z Piotrem. Do tej sceny odnosi się liturgia Słowa i teksty celebracji. Jest to reprodukcja flamandzkiego gobelinu, wykonanego dla Kaplicy Sykstyńskiej na podstawie kartonu Rafaela Santi i przechowywanego w Muzeach Watykańskich. Przy ołtarzu znajduje się wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady z Sanktuarium maryjnego w Genazzano.

Mszę św. wraz z Ojcem Świętym koncelebruje 4000 duchownych: kardynałów, patriarchów i arcybiskupów większych katolickich Kościołów wschodnich.

Czytaj też:

Leon XIV chce umocnić dialog z judaizmem. W pułapce dwóch równoległych przymierzyCzytaj też:

Ks. prof. Bortkiewicz: Papież Leon XIV daje nadzieję na jedność, ale czekam z oceną