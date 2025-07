Ważna decyzja Leona XIV. Francuz z papieską nominacją

Abp Thibault Verny to arcybiskup Chambéry oraz biskup Saint-Jean-de Maurienne i Tarentaise, dotychczasowy członek tej Komisji – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. To pierwsza decyzja Leona XIV w temacie walki z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich.

Abp Thibault Verny urodził się 7 listopada 1965 r. w Paryżu, W 1990 r. ukończył studia inżynierskie w École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI Paris), a następnie wstąpił do seminarium w Paryżu, by kontynuować studia we francuskim seminarium w Rzymie. Uzyskał licencjat kanoniczny z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Został wyświęcony na kapłana diecezji paryskiej 27 czerwca 1998 r. Pracował duszpastersko w parafiach paryskich, a 9 maja 2016 r. kardynał André Vingt-Trois mianował go wikariuszem generalnym.

Arcybiskup z Francji

25 czerwca 2016 r., papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym Paryża i przydzielił mu stolicę tytularną Lamzella. Sakrę biskupią przyjął 9 września tego samego roku. Jest odpowiedzialny we Francji za sprawy związane z przemocą seksualną w Kościele. W 2021 r. ogłosił utworzenie ośrodka pomocy dla duchownych, którzy dopuścili się przemocy seksualnej.

11 maja 2023 r. został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem Chambéry, biskupem Maurienne i Tarentaise.

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich (łac. Pontificia commissio pro tutela minorum) została utworzona przez papieża Franciszka 22 marca 2014 r. Jej jedynym celem jest proponowanie inicjatyw, które mogą chronić małoletnich i osoby dorosłe wymagające szczególnej troski w Kościele. Od chwili ustanowienia jej przewodniczącym był obecnie 81-letni kard. Sean Patrick O'Malley OFM Cap, emerytowany arcybiskup Bostonu w USA.

Czytaj też:

Leon XIV dał impuls. Wierni odkrywają chorał gregoriańskiCzytaj też:

Andrzej Duda spotkał się z papieżem. Audiencja w Watykanie