Wniebowzięcie NMP. Francja wzmacnia ochronę chrześcijańskich miejsc kultu

Telegram w tej sprawie do prefektów departamentów i szefów służb porządkowych wysłał francuski minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau. Ujawnił, że od stycznia do czerwca br. ministerstwo odnotowało 401 antychrześcijańskich ataków, wobec 354 w tym samym okresie roku 2024, co oznacza wzrost o 13 proc.

Wniebowzięcie NMP we Francji. "Wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego"

Szef resortu spraw wewnętrznych wskazał, że "szczególną uwagę należy zwrócić na nabożeństwa, zgromadzenia, procesje, pielgrzymki, tradycyjnie związane z 15 sierpnia, szczególnie w sanktuariach".

Podkreślił "wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego" w "kontekście żywych napięć międzynarodowych, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie", wymaga "najwyższej czujności, szczególnie w odniesieniu do uroczystości w miejscach o charakterze religijnym".

Z kolei Laurent de Béchade, przewodniczący świeckiego stowarzyszenia Lutte pour l’égalité dans l’antiracisme (Walka o równość w antyrasizmie) zaalarmował, że "w 2024 roku odnotowano 50 prób podpaleń kościołów, czyli o 30 procent więcej niż w 2023 roku".

Według niego wspomniany przez ministra Retailleau wzrost ataków antychrześcijańskich o 13 proc. w ciągu pierwszych miesięcy 2025 roku jest "bardzo niepokojący" dla wszystkich: wierzących i niewierzących.

"Kościół milczy w obliczu tych ataków"

Wyraził przy tym ubolewanie, że "Kościół milczy w obliczu tych ataków" i porównał to do ukrywania przypadków wykorzystywania seksualnego w Kościele w przeszłości. Uznał to za "tabu szkodliwe dla chrześcijan i całego społeczeństwa".

Dał przykład agresji wobec księdza w Awinionie, którego arcybiskup skrytykował za publiczne wspominanie o doznanym ataku, a także o innym poszkodowanym duchownym, który wycofał swe zawiadomienie z prokuratury w duchu przebaczenia, co de Béchade nazwał postawą "fałszywie pozytywną".

