Podpalenia kościołów we Francji. Coraz więcej przypadków

Według raportu przygotowanego przez jeden z wydziałów francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, liczba incydentów wymierzonych w chrześcijan spadła we Francji o 10 proc. w roku 2024 r. w porównaniu z rokiem wcześniejszym, a liczba odnotowanych przypadków wyniosła 770. Wzrosła natomiast liczba pożarów, kradzieży i prób podpaleń, do których doszło w kościołach i budynkach sakralnych.

Żydzi najczęściej atakowaną grupą religijną

Od 2023 r. to społeczność żydowska była najczęściej atakowaną grupą wyznaniową.

Incydenty antysemickie stanowią we Francji 62 proc. incydentów antyreligijnych, te, wymierzone w chrześcijan 31 proc. a w wyznawców islamu – 7 proc.

Więcej ataków na kościoły

Pomimo ogólnego spadku aktów wrogości wobec chrześcijan, drugi rok z rzędu, rośnie liczba prób podpaleń i grabieży kościołów i budynków parafialnych. W 2024 r. odnotowano prawie 50 prób ataków i pożarów w chrześcijańskich miejscach kultu. W 2023 r. było ich 38, co oznacza wzrost o ponad jedną trzecią. Liczby te dotyczą także francuskich terytoriów zamorskich, m.in. Nowej Kaledonii.

Jeśli zaś chodzi o liczbę kradzieży, to w ubiegłym roku doszło do 288 incydentów, co stanowi wzrost o blisko 10 proc. w porównaniu z 2023 r.

Rośnie troska o miejsca kultu

Warto zaznaczyć, że we Francji rośnie troska o ochronę miejsc kultu. W działania w tym zakresie jest osobiście mocno zaangażowany obecny minister spraw wewnętrznych, Bruno Retailleu, prywatnie gorliwy katolik.

Według międzywyznaniowej organizacji pomocowej Open Doors ponad 365 mln chrześcijan na całym świecie jest narażonych na wysoki poziom prześladowań i dyskryminacji ze względu na swoją wiarę.

Papież Franciszek pod koniec grudnia ub.r. podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie, nawiązując do święta św. Szczepana Pierwszego Męczennika, wezwał także do modlitwy za chrześcijan prześladowanych z powodu swej wiary. "Maryjo, Królowo Męczenników, pomóż nam być odważnymi świadkami Ewangelii, dla zbawienia świata" – powiedział Ojciec Święty.

