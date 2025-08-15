Bp Milewski: Potrzebujemy duchowego "Cudu nad Wisłą"

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego przypomniał bohaterów obrony Płocka z 1920 roku, wskazując, że współczesna Polska potrzebuje zwycięstw ludzkiego ducha.

Podczas odpustowej Mszy św. w parafii katedralnej bp Mirosław Milewski mówił, że serca Polaków 15 sierpnia biją „potrójnym rytmem”: wiary, miłości do Ojczyzny i wdzięcznej pamięci o historii. Nawiązując do 105. rocznicy Cudu nad Wisłą podkreślił, że Maryja, wzięta do nieba, wskazuje cel ziemskiej wędrówki i jest przewodniczką ku chwale.

Przypomniał, że w 1920 roku Płock znalazł się na pierwszej linii frontu. 18 i 19 sierpnia nie tylko wojsko, ale także mieszkańcy – żołnierze, harcerze, kobiety, młodzież – stawili zbrojny opór bolszewickiej ofensywie. – To świadkowie ducha, których imiona zapisane są w ludzkiej pamięci i wierzymy, także w niebie – mówił biskup. Za obronę miasta marszałek Józef Piłsudski odznaczył Płock Krzyżem Walecznych, nazywając go „kawalerem” tego odznaczenia.

Bp Milewski podkreślił, że Polska stoi dziś wobec wyzwań, które choć inne niż sto lat temu, wymagają równie wielkiej determinacji i jedności. – Potrzebujemy zwycięstw ludzkiego ducha: uczciwości w życiu publicznym, przebaczenia w rodzinach, jedności w Kościele, wiary w sercach młodego pokolenia – apelował.

W Roku Jubileuszowym biskup zawierzył Maryi 950-letnią diecezję, miasto i Ojczyznę, prosząc, by Płock nie utracił ducha wiary, honoru i patriotyzmu, który zapisał się w sierpniu 1920 roku na kartach historii Polski.

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest w rocznicę Bitwy Warszawskiej, decydującej bitwy wojny polsko-bolszewickiej, która rozegrała się w dniach 13–25 sierpnia 1920 r. na przedpolach stolicy. Jest określana mianem „Cudu nad Wisłą” i uznawana za jedną z najważniejszych bitew w historii świata. Bitwa zadecydowała o zachowaniu przez Polskę dopiero co zdobytej niepodległości i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

W okresie II Rzeczpospolitej, od 1923 r. dzień 15 sierpnia był obchodzony jako Święto Wojska Polskiego. Od 1947 r. Święto Wojska Polskiego zostało przeniesione na 12 października (rocznica bitwy pod Lenino). Ustawą Sejmu z dn. 30 lipca 1992 r. przywrócono Święto Wojska Polskiego na dzień 15 sierpnia.

