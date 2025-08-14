Hołd dla bohaterów 1920 roku. Prezydent wziął udział w Apelu Pamięci na Powązkach

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojska, kombatanci oraz mieszkańcy stolicy. Centralnym punktem uroczystości było wystąpienie Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

"Jesteście potomkami zwycięzców"

– Jesteście potomkami zwycięzców jednej z najważniejszych bitew XX wieku – mówił prezydent Karol Nawrocki, zwracając się do żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego. Podkreślił, że w chwilach próby polski żołnierz zawsze staje tam, gdzie wymaga tego obrona wolności, suwerenności i niepodległości, nie kalkulując, czy walka się opłaci. – Dla wartości jesteśmy gotowi poświęcić bardzo wiele, nawet własne życie – zaznaczył.

Prezydent przypomniał także, że Powązki Wojskowe są miejscem szczególnej narodowej pamięci, gdzie spoczywają obrońcy Ojczyzny z różnych okresów historii. – To tutaj oddajemy hołd żołnierzom poległym we wrześniu 1939 roku, w walce z niemieckim i sowieckim najeźdźcą, a także powstańcom warszawskim z 1944 roku. Dziś czcimy zwycięzców z 1920 roku, o których mówi się zbyt rzadko – podkreślił.

"Efekt geniuszu i hartu ducha"

Nawrocki zaznaczył, że zwycięstwo sprzed 105 lat było efektem nie tylko geniuszu dowódców, ale także hartu ducha każdego żołnierza, który musiał zmierzyć się ze strachem, bólem i zwątpieniem. – Traktuję tę uroczystość jako wyraz mojej jasnej deklaracji, że nasi bohaterowie przywiązani do wolnej, niepodległej Polski i do hasła: Bóg, honor i ojczyzna wyznaczają także ścieżkę nam współczesnym i ścieżkę naszej przyszłości, przyszłości Rzeczpospolitej Polskiej – powiedział.

Podczas Apelu Pamięci odczytano nazwiska bohaterów Bitwy Warszawskiej i zapalono znicze na ich grobach. Uroczystość zakończyła się salwą honorową i odegraniem hymnu Wojska Polskiego.

