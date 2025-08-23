Leon XIV: Żaden naród nie może być przymusowo wygnany

– Wszystkie narody, także te najmniejsze i najsłabsze, muszą być szanowane przez możnych w swojej tożsamości i w swoich prawach, w szczególności w prawie do życia na własnej ziemi – i nikt nie może zmuszać ich do przymusowego wygnania – powiedział papież.

To ważne słowa, wypowiedziane po francusku, które Leon XIV skierował do delegacji stowarzyszenia Chagos Refugees Group, przyjętej dziś rano, 23 sierpnia, w Watykanie, która jest zaangażowana w sprawę zwrotu wysp czagoskich Republice Mauritiusa. Sprawa ta zakończyła się w maju 2025 r. podpisaniem przez Wielką Brytanię traktatu przewidującego przekazanie archipelagu państwu afrykańskiemu oraz utrzymanie amerykańskiej bazy wojskowej na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Dla papieża jest to znak mający "siłę symboliczną na arenie międzynarodowej".

Znaczący krok

Leon XIV przypomniał następnie zachętę papieża Franciszka, aby iść naprzód w negocjacjach. – Dziękuję wszystkim osobom ze stron zaangażowanych, które otwierając swoje serce, zrozumiały cierpienie waszego ludu i doszły do tego porozumienia – mówił. Dialog i poszanowanie decyzji prawa międzynarodowego, o które apelował już Franciszek "mogły wreszcie naprawić poważną niesprawiedliwość".

Uzdrowienie z ran

Papież wyraził nadzieję, że powrót "dokona się w jak najlepszych warunkach", i zapewnił o zaangażowaniu i wkładzie, zwłaszcza duchowym, Kościoła lokalnego "w dniach próby". Ojciec Święty powiedział, że te lata wygnania spowodowały wiele cierpień. – Poznaliście ubóstwo, pogardę i wykluczenie. Niech Pan, w perspektywie lepszej przyszłości, uzdrowi wasze rany i udzieli wam łaski przebaczenia wobec tych, którzy wyrządzili wam krzywdę. Zachęcam was, abyście stanowczo patrzyli w przyszłość – zaznaczył.

Długa historia

Archipelag Wysp Czagos, położony na Oceanie Indyjskim, od roku 1965 stanowi Brytyjskie Terytorium Zamorskie, kiedy to Mauritius zgodził się na ich odłączenie w zamian za niepodległość. Archipelag stał się strategicznym przyczółkiem, gdy kilka lat później powstała tam amerykańska baza wojskowa na Diego Garcia, zaangażowana w latach 70. w operacje wojskowe w Wietnamie, a później w Afganistanie i Iraku. Łącznie około dwóch tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia domów, aby umożliwić budowę bazy wojskowej.

Sprawa ta trafiała na przestrzeni lat przed liczne sądy brytyjskie, a w roku 2019 niewiążący wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości uznał za nielegalne utrzymywanie suwerenności nad archipelagiem przez Wielką Brytanię. W tym samym roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło zdecydowaną większością głosów wniosek o zwrot archipelagu Mauritiusowi, a w 2021 r. również Trybunał Prawa Morza ONZ opowiedział się za jego zwrotem. Negocjacje rozpoczęły się w 2022 r., a podpisanie traktatu w tym roku zakończyło tę kwestię.

Czytaj też:

Kolejne antywojenne przesłanie papieża Leona XIVCzytaj też:

Papież Leon XIV: Lokalne Kościoły Afryki znakami nadziei dla wszystkich