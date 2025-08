Papież Leon XIV: Lokalne Kościoły Afryki znakami nadziei dla wszystkich

W przesłaniu do kardynała Fridolina Ambongo, przewodniczącego Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM), Leon XIV przekazał "serdeczne pozdrowienia" wszystkim zgromadzonym w stolicy Rwandy, Kigali, na XX Zgromadzeniu Plenarnym SECAM, jak poinformował portal Vatican News. W spotkaniu uczestniczy również kardynał Michael Czerny, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

W przesłaniu odczytanym podczas spotkania, papież wyraził duchową bliskość i wsparcie dla obrad zgromadzenia, które odbywają się pod hasłem: "Chrystus źródłem nadziei, pojednania i pokoju". Ojciec Święty modli się, aby dyskusje te "uwydatniły wagę intensywnego doświadczenia miłości Boga, która budzi w sercach niezawodną nadzieję zbawienia w Chrystusie", jak głosi papieskie przesłanie podpisane przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietro Parolina.

Afrykańskie Kościoły "znakiem nadziei"

W tym kontekście papież zachęcił biskupów katolickich Afryki, aby byli narzędziami jedności w podzielonych społeczeństwach i wyraził nadzieję, że "promują jedność, zwłaszcza w społeczeństwach rozdartych w niektórych częściach polaryzacją".

"Jestem przekonany, że wasze Kościoły lokalne pozostaną namacalnym znakiem nadziei dla wszystkich ludzi" – podkreślił Leon XIV, który sam wielokrotnie odwiedzał Afrykę podczas swojej wcześniejszej posługi jako prefekt Dykasterii ds. Biskupów i przełożony generalny zakonu augustianów.

W ramach zgromadzenia plenarnego członków Stałego Komitetu SECAM oraz kilku przedstawicieli afrykańskich Konferencji Biskupów przyjął prezydent Rwandy, Paul Kagame.

– Rwanda reprezentuje zarówno to, co najgorsze, jak i to, co najlepsze w ludzkości – przypominając, że osoby sprawujące odpowiedzialne funkcje, zarówno w państwie, jak i w Kościele, muszą promować to, co najlepsze w ludzkości – powiedział prezydent podczas audiencji. Podkreślił, że ważne jest, aby uczyć się z historii, współpracować i "przygotowywać grunt pod nadzieję, pojednanie i pokój – nie tylko w Rwandzie, ale na całym naszym kontynencie".

