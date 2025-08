"Konsumpcja nie wystarczy". Stanowcze słowa Leona XIV

Ojciec Święty przestrzegł młodych, że pełnia naszego życia nie zależy od tego, co posiadamy i że "kupowanie, gromadzenie, konsumpcja nie wystarczą". Musimy "uświadomić sobie, że wszystko – pośród rzeczywistości świata – ma sens o tyle, o ile służy jednoczeniu nas z Bogiem i z braćmi w miłości".

Papież: Nieustannie dążymy do czegoś więcej

Papież zaznaczył, że jesteśmy stworzeni nie "do życia, w którym wszystko jest oczywiste i niezmienne, ale do egzystencji, która nieustannie odradza się w darze, w miłości".

"W ten sposób nieustannie dążymy do czegoś «więcej», czego żadna rzeczywistość stworzona nie może nam dać. Odczuwamy pragnienie tak wielkie i palące, że żadne napoje tego świata nie są w stanie go ugasić. W obliczu tego pragnienia nie oszukujmy naszego serca, próbując je ugasić nieskutecznymi zamiennikami! Raczej wysłuchajmy go! Uczyńmy z niego stołek, na który możemy się wspiąć, aby jak dzieci, na palcach, wyjrzeć przez okno spotkania z Bogiem. Stańmy przed Nim, który na nas czeka, a nawet puka łagodnie w szybę naszej duszy. Jak pięknie jest, w wieku dwudziestu lat, otworzyć przed Nim na oścież swoje serce, pozwolić Mu wejść, aby następnie wyruszyć z Nim ku odwiecznym przestrzeniom nieskończoności" – tłumaczył Leon XIV.

Leon XIV: Pełnia życia nie zależy od tego, co posiadamy

Papież zwrócił uwagę, że w naszych sercach kryje się ważne pytanie: "czym naprawdę jest szczęście? Jaki jest prawdziwy smak życia? Co wyzwala nas z bagien bezsensu, nudy i przeciętności?". Odpowiedział, że pełnia naszego życia nie zależy od tego, co posiadamy, lecz jest "związana z tym co z radością potrafimy przyjąć i dzielić z innymi". "Kupowanie, gromadzenie, konsumpcja nie wystarczą. Musimy (…) uświadomić sobie, że wszystko – pośród rzeczywistości świata – ma sens o tyle, o ile służy jednoczeniu nas z Bogiem i z braćmi w miłości" – wskazał papież.

Przekonywał, że "naszą nadzieją jest Jezus", który, jak mówił św. Jan Paweł II, "wzbudza w was pragnienie, byście uczynili ze swojego życia coś wielkiego (...), by dążyć do doskonalenia samych siebie i społeczeństwa, czyniąc je bardziej ludzkim i braterskim". "Utrzymujmy z Nim ścisłą więź, trwajmy w Jego przyjaźni, zawsze, pielęgnując ją poprzez modlitwę, adorację, Komunię św., częstą spowiedź, hojną miłość, jak nauczyli nas błogosławieni Piotr Jerzy Frassati i Karol Acutis, którzy wkrótce zostaną ogłoszeni świętymi. Dążcie do tego co wspaniałe, do świętości, gdziekolwiek jesteście. Nie zadowalajcie się czymś mniejszym. Wtedy każdego dnia będziecie widzieli, jak wzrasta w was i wokół was, światło Ewangelii" – zaapelował Leon XIV.

