Vance o swojej wierze i nawróceniu na katolicyzm. "Zdałem sobie sprawę"

Vance w wywiadzie dla Fox News tłumaczył niekonwencjonalne podejście prezydenta USA do dyplomacji, pomijające procedury i formalności.

– Trump przebija się przez protokoły i mówi: "Jeśli chcę z kimś porozmawiać – to rozmawiam". Ta bezpośredniość pozwoliła nam osiągnąć postęp – stwierdził wiceprezydent.

Pytany o wojnę na Ukrainie Vance zaznaczył, że USA w ostatnich miesiącach zrobiły więcej dla negocjacji pokojowych niż w poprzednich latach. – Modlę się o pokój w nadchodzących dniach – dodał.

Vance: Wiara katolicka pomaga mi łatwiej wybaczać i wybierać rodzinę zamiast kariery

Zastępca Trumpa otwarcie mówił także o swojej wierze. Opowiedział, że w 2019 r., po przygotowaniu katechetycznym u dominikanów, przyjął chrzest w Kościele katolickim.

– Praktykowanie wiary katolickiej pomogło mi zwiększyć cierpliwość, opanować temperament, łatwiej wybaczać i wybierać rodzinę zamiast kariery – wyznał niedawno.

W eseju o swoim nawróceniu Vance pisał: "Zdałem sobie sprawę, że jest we mnie część – najlepsza część – która czerpie wskazówki z katolicyzmu".

Wśród katolików, których Trump wybrał do swojego gabinetu, są między innymi: sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr., szef dyplomacji Marco Rubio i dyrektor CIA John Ratcliffe.

Czytaj też:

USA: Katolicy głosowali na Trumpa