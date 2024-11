USA: Katolicy głosowali na Trumpa

Według sondażu przeprowadzonego przez "Washington Post", Trump zdobył głosy katolików w całych Stanach Zjednoczonych z 15-punktową przewagą: 56 – do 41 proc. Pokazuje to znacznie większe zwycięstwo Trumpa w elektoracie katolickim, niż sondaże exit poll z 2020 roku, gdzie Trump miał zaledwie pięciopunktową przewagą nad prezydentem Joe Bidenem, 52 proc. do 47 proc.

Sondaż "Washington Post" wykazał również, że 69 proc. wyborców, którzy uważają, że aborcja powinna być legalna we wszystkich lub w większości przypadków, głosowało na Harris, ale Trumpowi udało się zdobyć 28 proc. wyborców, którzy byli tego zdania.

Trump zdobył również poparcie 90 proc. wyborców, którzy uważają, że aborcja powinna być nielegalna we wszystkich lub w większości przypadków, a Harris zdobyła w tej grupie poparcie zaledwie 9 proc. wyborców.

Kolejny sondaż

Sondaż exit poll przeprowadzony przez Associated Press Vote Cast wykazał, że Trump prowadzi wśród wyborców katolickich, ale z mniejszym siedmiopunktowym marginesem niż sondaż "Washington Post" – 52 proc. w porównaniu do 45 proc. dla Harris.

Sondaż ten wykazał, że katoliccy wyborcy ufali Trumpowi bardziej niż Harriss w kwestii imigracji z ogromnym 25-punktowym marginesem, 57 proc. do 32 proc. Okazało się również, że katolicy bardziej ufali Trumpowi w kwestii gospodarki i to różnicą 19 punktów – 55 proc. do 36 proc.

Według sondażu 59 proc. katolików uważało, że Harris jest zbyt skrajna, a 58 proc. ma takie samo zdanie o Trumpie. Około 73 proc. wyborców katolickich stwierdziło, że głosuje przede wszystkim w celu poparcia swojego kandydata, ale 27 proc. katolickich wyborców stwierdziło, że głosuje przede wszystkim w celu przeciwstawienia się drugiemu kandydatowi.

Pokazuje to, że Trump znacznie przewyższył wcześniejsze sondaże przeprowadzone wśród katolików. Sondaż przeprowadzony przez Pew we wrześniu wykazał jedynie pięciopunktową przewagę byłego prezydenta nad obecną wiceprezydent, pokonując ją 52 proc. w porównaniu do 47 proc.

Duża przewaga Trumpa

Katoliccy wyborcy w 10 kluczowych stanach ankietowanych przez NBC głosowali na Trumpa z 15-punktową przewagą, z 56 proc. głosów oddanych na byłego prezydenta i tylko 41 proc. na wiceprezydent Kamalę Harris.

Przewaga Trumpa była nieco większa wśród białych wyborców katolickich, gdzie 60 proc. poparło byłego prezydenta, a 37 proc. Harris.

Według sondażu katolicy stanowili 22 proc. wyborców w tych stanach, a biali katolicy stanowili 15 proc. wyborców.

Stany uwzględnione w sondażu NBC to Arizona, Floryda, Georgia, Michigan, Nevada, Karolina Północna, Ohio, Pensylwania, Teksas i Wisconsin.

Zarówno Trump, jak i jego kandydat, senator z Ohio JD Vance, mocno zabiegali o głosy katolików w ostatnich tygodniach wyborów. Pod koniec października Trump nazwał Harris "destrukcyjną dla chrześcijaństwa” i stwierdził, że katolicy są "traktowani gorzej niż ktokolwiek inny”. W tym samym tygodniu Vance opublikował komentarz w Pittsburgh Post-Gazette, oskarżając Harris o "uprzedzenia wobec katolików”.

