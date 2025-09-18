Wielkie wyróżnienie dla polskiego duchownego. Otrzymał nominację od papieża

Leon XIV mianował nuncjuszem apostolskim w Iraku ks. prałata Mirosława Stanisława Wachowskiego, dotychczasowego podsekretarza ds. Relacji z Państwami. Papież wyniósł go jednocześnie do stolicy tytularnej Villamagna di Proconsolare, z godnością arcybiskupa.

Kim jest ks. Mirosław Wachowski?

Ks. abp Mirosław Stanisław Wachowski urodził się 8 maja 1970 r. w Piszu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1996 r., inkardynując się do diecezji ełckiej.

Do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił 1 lipca 2004 r. Pełnił posługę w przedstawicielstwach papieskich w Senegalu, w Stałej Misji przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz w Biurze ONZ i Instytucjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu, w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce, a ostatnio w Sekcji ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi Sekretariatu Stanu. Na stanowisko podsekretarza ds. Relacji z Państwami został mianowany 24 października 2019 r. Zna język: włoski, angielski, francuski, hiszpański i rosyjski.

Gratulacje od przewodniczącego Episkopatu

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda pogratulował ks. Mirosławowi Wachowskiemu nominacji na nuncjusza apostolskiego w Iraku. Publikujemy pełny tekst listu gratulacyjnego:

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Mirosławie, z wielką radością przyjąłem wiadomość, że Ojciec Święty Leon XIV mianował Ekscelencję Nuncjuszem Apostolskim w Iraku, jednocześnie podnosząc do godności Arcybiskupa ze stolicą tytularną Villamagna in Proconsolari. W święto św. Stanisława Kostki, który opuścił dom rodzinny, aby pójść za Chrystusem, otrzymuje Ksiądz Arcybiskup zadanie, by zostać przedstawicielem Ojca Świętego w Iraku. W dzisiejszej Liturgii Godzin czytamy zdanie z Księgi Mądrości: "Łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność". Niech te słowa towarzyszą Ci, Księże Arcybiskupie, w misji, którą dziś zleca Ci Ojciec Święty Leon XIV.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam serdeczne gratulacje i zapewniam o wsparciu modlitewnym wszystkich biskupów w naszej Ojczyźnie. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, wyprasza Ci, Księże Arcybiskupie, wszelkie potrzebne łaski i obfite Boże błogosławieństwo.

Księże Arcybiskupie Mirosławie, proszę przyjąć serdeczne gratulacje, wyrazy szacunku i braterskich pozdrowień w Chrystusie.

