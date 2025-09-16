Papież Leon XIV: Polacy są zaniepokojeni

Papież Leon XIV spędził dwa dni w Castel Gandolfo. Przed wyjazdem we wtorkowy wieczór odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy, m.in. o sytuację w Gazie oraz kwestię wtargnięcia rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną krajów członkowskich NATO, w tym Polski.

Na pytanie, co z ludźmi z Gazy, którzy z jedną reklamówką muszą uciekać przed wojną, Ojciec Święty powiedział: – Wielu nie ma dokąd pójść, więc to budzi niepokój. Rozmawiałem z naszymi ludźmi na miejscu oraz z proboszczem parafii Świętej Rodziny w Gazie. Na razie chcą jeszcze zostać, trwają, ale naprawdę trzeba szukać innego rozwiązania.

Papież: Polacy są zaniepokojeni

Leon XIV został również zapytany o to, co sądzi na temat niedawnej rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa, że "NATO jest w stanie wojny z Rosją". – NATO nie rozpoczęło żadnej wojny – odpowiedział stanowczo papież. – Polacy są zaniepokojeni, bo czują, że ich przestrzeń powietrzna została naruszona, więc sytuacja jest bardzo napięta. Bardzo, bardzo – podkreślił.

Dopytywany, czy sam czuje się zaniepokojony, Leon XIV odparł: – Oczywiście, że tak.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – stwierdzono w komunikacie. Natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że – według informacji Kancelarii Prezydenta – polską granicę przekroczyło 21 dronów. Doniesienia te potwierdził wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

