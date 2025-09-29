Warszawa: Modlitwa w intencji uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy

Podczas modlitwy "Umrzeć z nadziei" wspominane będą osoby, które zginęły w drodze do Europy i na inne kontynenty, w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin. Wymienione zostaną imiona i historie konkretnych osób. Od 1990 roku "podróże nadziei" kosztowały życie ponad 72 tys. osób, w tym od trzech lat również kilkudziesięciu na białorusko-polskiej granicy.

"W czasach nienawiści, lęku i siły, jeszcze bardziej niż dotąd potrzebujemy modlitwy – spokojnego i ewangelicznego spojrzenia na wyzwania związane z migracją, które nie są tylko sprawą społeczną i polityczną" – napisali członkowie Wspólnoty Sant’Egidio w Warszawie.

Liturgia, łącząca wiele Kościołów, wspólnot i stowarzyszeń świeckich działających na rzecz migrantów, chce być wyrazem solidarności z uchodźcami oraz głośnym wezwaniem do szukania rozwiązań, które będą łączyły bezpieczeństwo z wrażliwością humanitarną.

Modlitwa za uchodźców pod patronatem Episkopatu

Nabożeństwo "Umrzeć z nadziei" organizowane jest pod patronatem Rady KEP ds. Migrantów i Uchodźców i nawiązuje do obchodzonego w Kościele powszechnym już po raz 111. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, który w tym roku odbędzie się 4-5 października. Uchodźcy "dzięki swojemu duchowemu entuzjazmowi i żywotności mogą się przyczynić do ożywienia skostniałych i ociężałych wspólnot kościelnych, w których groźnie poszerza się pustynia duchowa. Ich obecność należy zatem uznać i docenić jako prawdziwe błogosławieństwo Boże" – napisał papież Leon XIV w przesłaniu na ten dzień.

Podobne modlitwy odbywają się także w innych miastach. W sobotę odbyła się ona w Opolu, pod przewodnictwem bp Andrzeja Czai. – Wielu z nas, mówię teraz o chrześcijanach w naszym kraju – mówił biskup opolski – ma dziś zamęt w głowie. I ten zamęt, niestety, gorzko owocuje coraz większą blokadą serca. Mamy coraz większy problem z otwartością na uchodźców, na migrantów, na przybyszów, na uciemiężonych. I to bardzo trudne hasło, które dla chrześcijanina jest nie do przyjęcia – «Polska dla Polaków» – pokazuje, jak ulegamy coraz bardziej politycznym sporom, ideologiom”.

30 września o 17.30 w koszalińskiej katedrze różaniec i Mszę św. w intencji uchodźców odprawi bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migrantów i Uchodźców. 5 października o 16.00 na modlitwę za uchodźców zaprasza katowicka parafia św. Józefa. Po modlitwie zaplanowano konferencję zatytułowaną „Przyjąć, chronić, promować i integrować – Kościół katolicki wobec uchodźców i migrantów. 7 października o 19.30 nabożeństwo "Umrzeć z nadziei", pod przewodnictwem abp. Zbigniewa Zielińskiego zostanie odprawione w Poznaniu, w parafii św. Jana Vianneya.

Wspólnota Sant’Egidio

Modlitwa "Umrzeć z nadziei" jest częścią działań Wspólnoty Sant’Egidio na rzecz migrantów, która zaczęła rozwijać się już w latach 70. ubiegłego wieku. Rozpoczęła się ona od tworzenia Szkół Kultury i Języka oraz ruchu Ludzie Pokoju, a od 2016 r. wspólnota prowadzi program korytarzy humanitarnych, który umożliwił bezpieczny przyjazd do Włoch, Francji i Belgii ponad 7700 osób, zapewniając im jednocześnie pomoc w procesie integracji w nowym środowisku.

W Polsce Wspólnota Sant'Egidio także regularnie spotyka się z uchodźcami z Ukrainy oraz innych krajów, w Poznaniu i Warszawie prowadzi Szkoły Pokoju dla dzieci i zajęcia dla nastolatków oraz Domy Nadziei dla rodzin uchodźców, w Chojnie od 5 lat funkcjonuje Szkoła Kultury i Języka Polskiego.

