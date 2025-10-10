Znaleziono zwłoki księdza. "Kolejny przejaw przemocy"

O zaginięciu duchownego informowano już 4 października br. w mieście Cocula w stanie Guerrero na południu kraju. Prokuratura krajowa wszczęła śledztwo w tej sprawie, nie wykluczając zabójstwa.

W oświadczeniu wydanym na wieść o śmierci tego kapłana – proboszcza parafii św. Krzysztofa w Mezcali (diecezja Chilpancingo-Chilapa) – episkopat meksykański wyraził smutek i ból z tego powodu. Podkreślono, że jest "kolejny przejaw przemocy, który pogrąża w smutku naszą wspólnotę". Biskupi wezwali "kompetentne władze stanowe i federalne do przeprowadzenia natychmiastowego, dogłębnego i przejrzystego dochodzenia w tej sprawie, aby wyświetlić tę zbrodnię i zapewnić sprawiedliwe ukaranie odpowiedzialnych za nią".

Jednocześnie hierarchowie zapewnili o swych modlitwach, aby "za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe Chrystus Dobry Pasterz przyjął naszego brata do swego Królestwa i aby mógł on cieszyć się obiecaną wieczną radością".

Jezuici apelują o wyjaśnienie wszystkich faktów

Głęboki smutek i ból wyraziło również na swej stronie X Towarzystwo Jezusowe (jezuici), którego członkiem był zaginiony i zmarły kapłan. "Prosimy, aby wyjaśniono wszystkie fakty, aby zwyciężyła sprawiedliwość i aby mogły zatriumfować prawda i pokój".

Ks. Bertoldo Pantaleón Estrada urodził się 21 października 1966.

Gdyby potwierdziła się wersja o jego zabójstwie, byłby to kolejny taki przypadek w Meksyku w ostatnich latach. Według Multimedialnego Ośrodka Katolickiego, badającego przemoc wobec duchowieństwa w tym kraju, w latach 1990-2024 zamordowano tam 66 księży. Do tego wykazu trzeba dodać znacznie większą liczbę aktów przemocy i grożenia śmiercią wielu księżom, w tym kilku biskupom, a także wobec świeckich działaczy kościelnych oraz napaści na budynki sakralne. Meksyk jest obecnie najniebezpieczniejszym krajem w Ameryce Łacińskiej dla ludzi Kościoła.

