Wręczono nagrody Totus Tuus 2025. Wśród laureatów Fundacja Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek, Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, twórcy filmu "21.37" oraz pisarka Krystyna Gucewicz i filozof Anna Grzegorczyk – to laureaci nagród Totus Tuus 2025, wręczonych w sobotę, w przeddzień XXV Dnia Papieskiego. Uroczysta gala, transmitowana przez TVP2, odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagrodę Totus Tuus otrzymują co roku z okazji Dnia Papieskiego osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji nauczania św. Jana Pawła II lub poprzez swoje działania realizują wezwanie Papieża Polaka do obrony godności człowieka.

Nagrody Totus Tuus 2025

Totusy w postaci statuetki anioła wręczane są w czterech kategoriach: "Promocja godności człowieka", "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej", "Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II" i TOTUS Medialny, przyznawany od trzeciej edycji za osiągnięcia w dziedzinie mediów w upamiętnieniu jednego z pomysłodawców Nagrody – biskupa radomskiego Jana Chrapka, zmarłego tragicznie w 2001 r. Ponadto przyznawana jest Specjalna Nagroda Totus Tuus.

W kategorii "Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II" nagrodę odebrała Anna Grzegorczyk – filozof, kulturoznawca i profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założyła Centrum Badań im. Edyty Stein, które prowadzi badania nad jej spuścizną, a także rozwija refleksję w duchu filozofii dialogu bliskiej Janowi Pawłowi II. Organizując kongresy, programy edukacyjne i wydawnictwa, łączy środowiska akademickie, zakonne i ekumeniczne wokół wartości chrześcijańskich i europejskiego dziedzictwa duchowego. Dzięki jej pracy osoba Jana Pawła II i jego nauczanie są obecne w dialogu nauki i religii oraz w formacji kolejnych pokoleń studentów i badaczy.

W kategorii "Promocja godności człowieka" zwycięzcą okazała się Fundacja Małych Stópek. Założona w 2012 r. w Szczecinie przez ks. Tomasza Kancelarczyka, od początku koncentruje się na ochronie życia od poczęcia i wsparciu kobiet w ciąży znajdujących się w trudnej sytuacji. Fundacja prowadzi domy samotnej matki "Dom Małych Stópek" i "Mamy Dom" oraz Rodzinny Dom Dziecka. Dzięki temu zapewnia schronienie, opiekę psychologiczną, prawną i duchową, a także realną pomoc w usamodzielnianiu się matek i tworzeniu bezpiecznych warunków dla dzieci. Organizacja jest także inicjatorem ogólnopolskich kampanii charytatywnych, takich jak "Paczuszka dla Maluszka" oraz "TAK nieWiele", angażujących tysiące osób i instytucji w całym kraju. Od wielu lat organizuje w Szczecinie Marsz dla Życia, gromadzący co roku tysiące uczestników, w tym organizacje i osoby indywidualne zatroskane o ochronę życia.

Laureatem w kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej" została Krystyna Gucewicz – publicystka, pisarka i reżyserka, która od ponad 20 lat angażuje środowisko artystyczne w działania dobroczynne. Jej najbardziej znanym projektem jest cykl "Ostry Dyżur Poetycki" na deskach Teatru Narodowego, który co roku gromadzi aktorów i widzów, a cały dochód przeznaczany jest na cele charytatywne. Beneficjentami akcji były m.in. hospicja, domy dziecka, ośrodki dla osób z niepełnosprawnościami czy ofiary kataklizmów w Polsce i na świecie.

Totus Medialny im. bpa Jana Chrapka przypadł twórcom filmu "21.37". Dokument w reżyserii Mariusza Pilisa powstał z okazji 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Tytułowa godzina przypomina moment odejścia papieża, który zjednoczył Polaków we wspólnej modlitwie i żałobie. Film opiera się na archiwalnych nagraniach i świadectwach uczestników wydarzeń z kwietnia 2005 r., m.in. kard. Stanisława Dziwisza czy dziennikarzy i wiernych. "21.37" przypomina o sile, jaką miał Jan Paweł II w budowaniu wspólnoty narodowej i duchowej. W czasach krytyki Kościoła dokument staje się świadectwem jedności i wartości, które wciąż mogą inspirować kolejne pokolenia.

W tym roku przyznano także Specjalną Nagrodę Totus Tuus, którą otrzymało Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Instytucja ta od ponad 40 lat podtrzymuje pamięć o Papieżu Polaku i popularyzuje jego nauczanie. Nowoczesna ekspozycja stała prowadzi zwiedzających przez życie Karola Wojtyły – od dzieciństwa aż po lata pontyfikatu, ukazując zarówno osobiste pamiątki, jak i kontekst historyczny i duchowy jego drogi. Muzeum odwiedziły już miliony pielgrzymów i turystów z całego świata.

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Nagrody Totus Tuus przyznaje Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia", obchodząca w tym roku 25-lecie istnienia. Fundacja powołana została przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. jako wyraz wdzięczności dla papieża Jana Pawła II za jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea Fundacji, której działalność ma upamiętniać pontyfikat Papieża Polaka przez promowanie jego nauczania i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundację utworzono z pozostałych po niej środków. FDNT początkowo pomagała 500 osobom z pięciu wschodnich diecezji. Obecnie z jej wsparcia rocznie korzysta ponad 2000 uzdolnionych uczniów i studentów z całego kraju.

W niedzielę, 12 października, w XXV Dzień Papieski stypendyści Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" odwiedzą kościoły, aby dać osobiste świadectwo wiary i wyrazić darczyńcom wdzięczność za dotychczasowe wsparcie. Będą też kwestować na rzecz wsparcia podopiecznych FDNT. W całej Polsce odbędą się liczne wydarzenia, m.in. kiermasze, biegi, koncerty i miasteczka rodzinne, przygotowane przez stypendystów i przyjaciół Fundacji.

