Warszawa: 19 października III Narodowy Marsz Papieski

Narodowy Marsz Papieski to inicjatywa społeczna, która narodziła się spontanicznie w odpowiedzi na manipulacje i medialne oszczerstwa uderzające w dobrą pamięć o Ojcu Świętym. Zostały do niego zaproszone organizacje pozarządowe i środowiska, pragnące przypomnieć o wartościach, których Jan Paweł II bronił i o roli, jaką odegrał w dziejach Polski i świata. Jego dorobek nie stracił na aktualności i sile przekazu.

Marsz Papieski

Pierwszy Marsz Papieski, (ok. 60 tys. uczestników w Warszawie; poza Warszawą odbył się w 60 ośrodkach) który przeszedł ulicami Warszawy i innych miast w niedzielę 2 kwietnia 2023 r. był nie tylko wyrazem wdzięczności dla Ojca Św. za pozostawioną bogata schedę. Był również dowodem tego, że Polacy potrafią się jednoczyć w obronie najważniejszych wartości. I w końcu był wydarzeniem apolitycznym, niezależnym, adresowanym do wszystkich tych, którzy przyjmują nauki papieża Polaka i wokół nich tworzą wspólnotę.

Drugi Marsz Papieski (ok. 40 tys. uczestników) odbył się 19 października 2024 r., w ramach obchodów 40. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. On bowiem, podobnie jak święty Jan Paweł II i błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, stał się dla nas wzorem i zobowiązaniem. Przywołaliśmy trzech wielkich Polaków wtedy, gdy sytuacja naszym kraju stała się dla chrześcijan i patriotów bardzo trudna. Rozpowszechniany relatywizm moralny, łamanie 10 przykazań a przede wszystkim przykazania „nie zabijaj”, niszczenie wspólnoty i świadomości narodowej są dla nas nie do przyjęcia. Po raz kolejny odwołaliśmy się więc do naszych świętych orędowników. Wokół nauczania św. Jana Pawła II chcemy gromadzić ludzi wrażliwych na losy kraju, za Prymasem Tysiąclecia musimy znaleźć swoje „non possumus”, z błogosławionym księdzem Jerzym winniśmy modlić się, a może i poświęcić życie za Ojczyznę, za prawdę w życiu publicznym.

W gronie organizatorów Narodowego Marszu Papieskiego w poprzednich edycjach znaleźli się m. in.: Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, Kluby Gazety Polskiej, Komitet Obchodów 40 rocznicy śmierci bł. Ks. Jerzego, Koalicja dla Życia i Rodziny, Rycerze Jana Pawła II, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, Męski Różaniec, Bractwo Kurkowe, Solidarność Regionu Mazowsze.

III Narodowy Marsz Papieski w Warszawie rozpocznie się 19 października od Mszy św. o godz. 13.00 w Bazylice św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. O godz. 14.00 z hasłem Sursum Corda wyruszy na Plac Zamkowy, gdzie pod Kolumną Zygmunta uroczystość się zakończy.

Jest to społeczna inicjatywa, całkowicie realizowana przez wolontariat. Organizatorzy zwracają się z prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe, które umożliwi im wynajem sprzętu do nagłośnienia i promocję wydarzenia.

Więcej informacji na stronie marszpapieski.pl

Czytaj też:

Rodzina Nawrockich modliła się przy grobie św. Jana Pawła II